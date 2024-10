Taylor Swift llama en pleno concierto a Sabrina Carpenter y juntas cantan 'Expresso'

Taylor Swift y Sabrina Carpenter cantan juntas 'White Horse' y 'Coney Island' en The Eras Tour en Sídney | GETTY IMAGES

El tramo final del The Eras Tour está provocando momentos únicos de la gira. Entre todos ellos destaca el cambio de outfit de Taylor Swift para la 'Reputation era', pues es la primera vez que pasa del mono negro y rojo a uno negro y dorado.

Y ahora, en su último concierto en Nueva Orleans la intérprete de Love Storyha demostrado su gran vínculo con Sabrina Carpenter con un inesperado momento.

Ante la sorpresa de sus fans, Swift llamó a Carpenter con su móvil. "Tienes que estar callada, te voy a poner en altavoz", le dijo a la artista de Please, please, please antes de acercar el teléfono al micrófono.

Acto seguido le pidió que saludara, y con la sensual voz que la caracteriza, Carpenter dijo 'hola' a todos los presentes, enloqueciendo así el estadio. Swift pasaba entonces a explicarle que se encontraba en pleno concierto del The Eras Tour en Nueva Orleans.

"Te llamaba para decirte que me siento un poco Expresso cuando todos cantan todas las canciones muy fuerte, y quería decirte que todos te queremos mucho", le expresó la intérprete de Mean.

Acto seguido, 'ponía en un compromiso' a Carpenter: "¿Qué estás haciendo que no estás aquí con nosotros?". "Obviamente está todo el mundo gritando muy alto", apreció entonces la joven al otro lado del teléfono.

"Sé de un sitio en el que también gritan muy alto", dejó caer Swift. Así, le preguntó: "Sabrina, ¿hay alguna posibilidad de que puedas salir? La montaña rusa subió y me puse algo de ropa y bajé al estadio muy rápido. ¿Cuánto tiempo te llevaría?".

Sorprendiendo a cada uno de los espectadores, Carpenter contestó: "Como unos cinco segundos". Y cumpliendo con lo dicho, la artista invitada irrumpió en el concierto a través de la trampilla del escenario.

Juntas interpretaron el indiscutible éxito de Carpenter, Expresso. ¡Vaya momentazo!