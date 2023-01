Inma Cuesta anuncia embarazo: espera su segundo hijo para 2023

Inma Cuesta recibe 2023 con una gran noticia. La actriz de 42 años está embarazada y lo ha anunciado este 1 de enero en Instagram.

"2023 La familia crece 🐣 Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad!! FELIZ AÑO nuevo!!!", ha escrito la protagonista de La voz dormida, que ha compartido una foto de perfil en la que es ve su incipiente barriga de embarazada.

Madre de una niña

Inma Cuesta y su novia tienen ya una niña de dos años y medio, de la que conocimos su existencia el pasado diciembre y de la que habló por primera vez en una entrevista con ABC en mayo de 2022.

“Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, dijo al hablar de su pareja y su hija.

La pequeña es fruto de tratamiento por fecundación un vitro, aunque en su momento no se contó quién fue la madre gestante ya que la actriz mantuvo su maternidad en secreto durante más de un año.

Un premio para su misteriosa novia

Tampoco se conoce mucho sobre la pareja de Inma Cuesta, a la que la actriz dedicó el premio a su carrera recogido en mayo de 2021 en festival de Alicante.

El galardón fue dedicado a "la mejor compañera de aventuras", escribió en su perfil de Instagram.

Inma Cuesta, muy poco dada a hablar de su vida privada, acercaba así al público su relación.

"Siempre he vivido el tema con naturalidad, tanto yo como mi círculo. Siempre me he sentido apoyada. Gente homófoba siempre va a haber, pero no la tengo en cuenta", decía en enero de 2022 en una entrevista en La Vanguardia sobre sus críticas a los haters del colectivo.