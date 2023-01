Quién es la pareja de Inma Cuesta, que está embarazada de su segundo hijo

Si hay algo que caracteriza a Inma Cuesta es su total discrección en cuanto a los asuntos de su vida privada. La actriz de La Voz Dormida ha dado detalles de su intimidad en contadas ocasiones, por lo que el anuncio de su emabarazo ha supuesto un auténtico bombazo para sus seguidores.

Inauguraba el 2023 dando la gran noticia. "La familia crece. Nunca un comienzo de año estuvo más lleno de amor y felicidad", escribía en su cuenta de Instagram sobre un posado bajo una cálida puesta de sol en la que destaca su incipiente barriguita. Rápidamente numerosos compañeros se apresuraron a felicitarla por su embarazo. Macarena García, Dani Rovira, Bely Basarte o Esther Acebo fueron algunos de los que llenaron la publicación de comentarios con buenos deseos.

"Gracias por un año mágico lleno de AMOR", escribió la actriz en otra publicación en la que deseaba una feliz entrada de año a sus seguidores.

Ya son madres de una niña

Aunque la discrección es su máxima, ya no es ningún secreto que Inma Cuesta y su novia son madres de una niña de dos años y medio. En una entrevista con la revista Hola, Inma Cuesta se deshacía el halagos al hablar de su chica.

"Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", dijo al hablar de su pareja y su hija. Ahora Inma y su chica esperan un nuevo hijo, que será el cuarto miembro de su entrañable familia. En ese momento también aprovechó para recalcar que no se trataba de un secreto que si no que simplemente no hablaba de su vida privada con los medios.

Tras convertirse en madre, la actriz confesaba que había descubierto "un amor absolutamente incondicional, maravilloso" del que destacó la importancia de "aprender y desaprender muchas cosas que, a veces, olvidas cuando eres adulto".

Aunque durante el primer embarazo Inma Cuesta no desveló quién había sido la madre gestante, ahora la actriz no ha tenido problemas en desvelar que es ella la que se ha quedado embarazada. La primera vez se convirtieron en madres a través de un tratamiento de fecundación in vitro, tal y como informó ABC.

"La mejor compañera de aventuras"

No hay detalles sobre la identidad y/o profesión de la pareja de Inma Cuesta. Aunque no cabe duda de que tienen una relación de lo más estable, la actriz nunca ha revelado información sobre la vida privada de su chica.

Sí habló de ella en mayo de 2021, cuando en el Festival de Alicante le dedicó unas emotivas palabras al recoger el premio por su trayectoria y carrera. "A mi amor por ser la mejor compañera de aventuras", escribió en sus redes sociales.

La única vez que hemos podido ver el rostro de la novia de Inma Cuesta fue en el verano de 2020, cuando los paparazzi las fotografiaron disfrutando de las playas de Cádiz.

"Siempre he vivido el tema con naturalidad, tanto yo como mi círculo. Siempre me he sentido apoyada. Gente homófoba siempre va a haber, pero no la tengo en cuenta", decía en enero de 2022 en una entrevista en La Vanguardia sobre sus críticas a los haters del colectivo.