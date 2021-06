Inma Cuesta comparte la reflexión de Camila Cabello sobre los cuerpos femeninos y da un consejo a las revistas de belleza

No es la primera vez que lo hace y probablemente no sea la última. Inma Cuesta ha vuelto a utilizar sus redes sociales para mandar un mensaje a las revistas de moda que de cara al verano llevan en sus portadas titulares con consejos para la "operación bikini", una práctica que pone de relieve la tiranía a la que se ven sometidas muchas mujeres. Tienes que estar perfecta y no tener celulitis, y si la tienes, te darán pautas para "camuflarla". Pero... ¿Para qué querer esconder algo que es completamente natural y que todos los seres humanos tienen?

Camila Cabello, criticada por unas fotos en bikini

Inma Cuesta ha compartido en un post de Instagram la reflexión que hacía Camila Cabello sobre las críticas que recibió tras publicarse unas fotos suyas en bikini. La cantante de Havana fue víctima de cientos de comentarios que criticaban su cuerpo y esto hizo pensar a la cantante sobre la "visión completamente irreal" que se tiene de los físicos femeninos.

Cabello afirmaba que es cierto que "existen los malos ángulos y las malas fotos" pero ante la gravedad de los insultos por su físico, la cantante aseguraba que "lo falso se está convirtiendo en lo nuevo real". También destacaba la peligrosidad de crecer en un mundo "plagado de retoques que buscan la perfección que no es real".

"Tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer. La celulitis es normal, la grasa es normal, las estrías son normales. Son bonitas y, lo más importante, son naturales", finalizaba.

El consejo de Inma Cuesta a las revistas de belleza

La actriz se niega a vivir en la dictadura de la belleza y del estar siempre perfecta, una máxima que muchas revistas de belleza llevan en sus portadas los meses de verano. Consejos para disimular tripa, trucos para adelgazar rápidamente, zumos detox con los que eliminar líquidos, etc. Un sinfín de pautas que las mujeres deben cumplir para verse bien. Sin embargo... ¿Realmente hace falta todo esto para sentirse bien con uno mismo? No.

"A todas aquellas revistas que siguen llenando sus portadas de cara al verano, dándonos consejos para famosa "operación bikini" sean responsables, quizá haya llegado el momento de tacharla de la lista. Luzcan sanas, saludables, seguras de sí mismas, libres y sobretodo felices!", escribe Cuesta, que hace unos años vivió en sus carnes las consecuencias del retoque digital.

Foto original y retocada de Inma Cuesta // Instagram de Inma Cuesta

Fue en el año 2015 cuando la actriz criticaba la portada que ella misma protagonizaba en el diario El Periódico. Según contó, la revista retocó con Photoshop la imagen para mostrarla más delgada y con otro tono de piel. "La foto de la derecha fue sacada con mi móvil directamente del ordenador en la sesión de fotos, yo al completo, sin trampa ni cartón, Inma entera", denunciaba.