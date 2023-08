El inquietante testimonio de la chica que acompañó a Daniel Sancho a declarar: "Todo me resultó muy extraño"

Solo hace dos días que se conoce que Daniel Sancho fue el autor del asesinato de Edwin Arrieta, a quien el cocinero mató y desmembró posteriormente para arrojar su cuerpo en distintas partes de la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

Ambos habían ido de viaje allí para asistir a la fiesta 'Full Moon Party', una de las festividades más populares del mundo en honor a la luna llena que lleva celebrándose más de 40 años y reúne a miles de turistas de todo el mundo.

Desde entonces, los medios españoles están siguiendo de cerca el caso, y cada vez se conocen más detalles acerca de cómo sucedieron los hecho y qué contexto rodea al crimen: qué relación mantenían Daniel y Edwin, cuál fue la cronología de los hechos, qué puede pasar con la condena de Daniel Sancho y en qué caso podría volver a España o por qué lo hizo Sancho, cuál fue el móvil del asesinato.

Este lunes, el programa Espejo Público, de Antena 3, se pudo poner en contacto con una de las voces implicadas en los movimientos de Sancho durante la última semana. Se trata de la chica que acompañó a Daniel a la comisaría para denunciar la supuesta desaparición de Edwin.

Fue el pasado miércoles 2 de agosto la última vez que se vio con vida al cirujano colombiano. Edwin Arrieta llegó al aeropuerto de Koh Phangan y Daniel fue a buscarlo con una motocicleta para desplazarse al hotel en el que se iban a alojar.

El jueves 3 de agosto Sancho continuó trasladando las partes de Edwin y acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de su compañero. Lo que no sabíamos era que no acudió solo, sino que acudió acompañado por una chica.

Esta ha declarado al programa de Atresmedia: "Conocí a Dani en la paya en Koh Phangan. Pasamos un día estupendo juntos y quedamos en ir a la fiesta de la luna llena juntos. Nos preparamos en nuestros respectivos hoteles y nos encontramos para ir a la fiesta, pero me dijo que estaba preocupado por su amigo Edwin, que no sabía dónde estaba así que iba a ir a la comisaría de policía a buscarlo", comienza la fuente.

"Cuando llegó allí le retuvieron dos horas para interrogarle y a mí me dijeron que mejor me fuera a casa. Desde entonces, no he sabido nada de él. Me quedé con el número de teléfono de los policías y les llamé al día siguiente para preguntar por Dani y sólo me dijeron que aún seguía allí", confiesa.

Daniel Sancho abandona la comisaría tailandesa donde confesó el crimen: "Quiero colaborar"

Cuando Sancho acudió a la policía, estos se percataron de que tenía rasguños y golpes visibles. Según el relato del español, el cirujano quiso mantener relaciones sexuales con él -el día anterior, 2 de agosto- y este se negó. Le dio un puñetazo y Edwin cayó, dándose un golpe en la bañera que le causó la muerte. A continuación, el cocinero lo desmembró en 14 partes y las fue colocando en bolsas para poder esconderlo en distintos puntos de la ciudad, bajo agua y en el vertedero.

La chica terminó explicando: "Ya no estoy en Koh Panghan, pero estaba pensando en volver para comprobar cómo está Dani porque todo me resultó muy extraño. No sé hasta qué punto nos podemos fiar de la policía tailandesa. No conozco todos los detalles del caso, pero estoy preocupada por él. No me pareció un mal tipo ni peligroso. Al revés, fue muy agradable, dulce y educado conmigo", finalizaba.

La policía tailandesa detuvo al español al día siguiente de que acudiera a denunciar la desaparición.

Sancho empezó negando su responsabilidad sobre el asesinato. Cuando encontraron el ticket de compra en una de las bolsas, Daniel confesó que había matado a Edwin.