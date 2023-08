Cuál era la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la prisión de Koh Samui (Tailandia) por asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan. El hijo del actor Rodolfo Sancho confesó este fin de semana que era el responsable de este crimen y contó su versión del motivo.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas.

El sospechoso negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle: "Él estaba obsesionado conmigo . Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", señaló.

Daniel Sancho entra en prisión en Tailandia por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta

La versión de un amigo de Daniel Sancho

Por su parte, uno de los mejores amigos de Daniel sí ha contado en Y ahora Sonsoles que tenían una relación -sin especificar de que tipo- y ha aclarado que discutían mucho: "Era una relación que jugaba con mucho sentimiento porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiera pasado".

"Eran dos tíos, eran dos tíos... El carácter de una persona te puede estallar en cualquier momento. Tres datos fundamentales: están conmocionados, existían fricciones entre ellos y 'off the record' nos reconocen que este viaje era para intentar salvar esa relación", ha añadido.

Daniel Sancho reconoce que tenían "relaciones sexuales"

La versión inicial de que no estaban juntos parece no ser real según el propio Daniel. Tal y como publica Semana -citando al medio tailandés The Bangkok Post - el hijo de Rodolfo Sancho ha reconocido que sí ha mantenido relaciones sexuales con Edwin.

El cocinero ha detallado que conoció al colombiano hace un año por Instagram e intercambiaron fotografías sexuales antes de verse en persona. Cuando lo hicieron, tuvieron sexo y Edwin cogió mucha confianza con Daniel, así que le prestó 10.000 euros y una tarjeta de crédito para abrir un restaurante en España.

Al tiempo, el chef quiso romper la relación asegurando "que no era homosexual" y tenía novia. El cirujano se tomó esto nada bien y le amenazó con publicar todas las imágenes íntimas que este le había enviado.

Este fue el motivo por el que Daniel planeó el viaje a Tailandia y acabar con la vida de Edwin. En el registro de la habitación del hotel, la policía ha encontrado 80.000 dólares en efectivo y un collar de oro.

Poco a poco se va conociendo más de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta.