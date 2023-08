Daniel Sancho, sobre el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga: "Soy culpable, pero yo era su rehén"

Hace menos de 24 horas que los medios e Internet se han hecho eco del trágico crimen cometido por Daniel Sancho Bronchano, hijo del actor español Rodrigo Sancho en Koh Phangan, Tailandia.

Según apuntaba EFE en exclusiva, el chef, de 29 años, habría asesinado y desmembrado al el cirujano colombiano de 44 años, Edwin Arrieta Arteaga, por "celos" y "temor de que me engañara", y después habría tirado sus restos al mar, entre otros.

La policía tailandesa informó al medio de que el español fue captado por las cámaras de seguridad comprando a principios de semana cuchillos, una sierra y bolsas de basura, y que han registrado su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia y conocida por sus fiestas de luna llena, a la que acudió tras cometer el crimen.

Daniel ha reconocido a EFE que es culpable del asesinato de Edwid, -su supuesto amigo- y que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Por el momento se desconocen las represalias de sus actos, aunque no se descarta la pena de muerte.