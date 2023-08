Todo lo que se sabe del crimen de Daniel Sancho: la cronología del asesinato de Edwin Arrieta

El caso Daniel Sancho sigue dejando perplejo a todo el mundo. El hijo de Rodolfo Sancho asesinó y desmembró al cirujano colombiano Edwin Arrieta y esparció sus restos en el vertedero de Koh Phangan (Tailandia).

La policía de este país asiático tiene pruebas que demuestran que fue él quien cometió este crimen como grabaciones de seguridad, pruebas de ADN e incluso la propia declaración de Daniel Sancho.

El joven ha explicado que se sentía "un rehén". "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes.

Recapitulamos toda la información que se conoce sobre los últimos días de Daniel Sancho y cómo fue el asesinato de Edwin Arrieta.

Lunes, 31 de julio

Daniel Sancho llega al hotel en la isla de Koh Phangan para celebrar la popular fiesta por la luna llena (Full Moon Party), uno de los eventos más populares de este país y que cada uno reúne a miles de turistas.

Martes, 1 de agosto

El hijo de Rodrigo Sancho compra las herramientas -cuchillos, sierras y bolsas de basura- con los que acabaría con la vida del cirujano colombiano, según las autoridades tailandesas. Hay varios videos en redes sociales donde se le puede ver adquirir esponjas, productos de limpieza, guantes...

Varios medios locales han publicado que este mismo día intentó comprarles a dos turistas un kayak y les llegó a ofrecer 1.000 dólares. No tuvo éxito.

Miércoles, 2 de agosto

Edwin Arrieta llega al aeropuerto de Koh Phangan y Daniel va a buscarlo con una motocicleta y los dos se desplazan al hotel en el que se iban a alojar. Fue la última vez que se vio con vida al colombiano.

Según el español, el cirujano quiso mantener relaciones sexuales con él y este se negó. Le dio un puñetazo y Edwin cayó, dándose un golpe en la bañera y murió.

A continuación, Daniel lo desmembró en 14 partes y las fue colocando en bolsas para poder esparcirlo por varios puntos de la ciudad. Hizo el primer viaje en kayak para llevar algunas de estas bolsas.

Jueves, 3 de agosto

Daniel Sancho continuó trasladando las partes de Edwin y acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de su compañero. Los policías se percataron que tenía rasguños y golpes visibles.

Por la noche, fue a una fiesta con una mujer a la que conoció hace pocos días. A la vez, el servicio de limpieza de la ciudad empezó a encontrar bolsas con miembros.

Viernes, 4 de agosto

La policía tailandesa detiene al español, aunque este sigue negando haber sido el responsable del asesinato. Encontraron el ticket de compra en una de las bolsas y finalmente Daniel confesó que había matado a Edwin.

Sábado, 5 de agosto

La noticia del asesinato de Edwin llega a España y se ponen en circulación varias teorías, tanto que había sido un crimen "por celos" como que lo había matado "por intentar acostarse con él".

La familia del colombiano emite un comunicado, recalcando que no van a hacer declaraciones.

Domingo, 6 de agosto

Daniel Sancho confiesa ser el autor del crimen, pero se califica a sí mismo como "rehén": "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén".

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", dijo.

A las pocas horas, su padre Rodrigo Sancho pide "máximo respeto" y viaja rápido a Tailandia.

Se han puesto en marcha todos los mecanismos para juzgar a Daniel y todavía no se sabe cual será la pena a la que tenga que enfrentarse el español.