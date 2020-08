Los intentos de Tamara Gorro para conseguir una buena foto: así se posa para Instagram

La vida en Instagram parece idílica pero no es más que una trampa. Restaurantes, viajes de lujo, aguas cristalinas, los mejores looks... Pero detrás de todo eso una realidad, a veces dulce y a veces amarga, que no casi nunca se comparte. No todos conquistamos al objetivo con una sonrisa, no todos viajamos en jet privado, no todos tenemos una infinity pool en el jardín de casa...

Así, aunque sea necesario ser consciente de la fantasía de las redes sociales, Tamara Gorro se divierte enseñando 'el otro lado' de los 'me gusta', una realidad que prácticamente todos conocemos pero pocos enseñamos.

"La mejor tumbona", escribe Tamara Gorro para titular una foto suya bajo el agua pero apoyada 'cómodamente' en unas rocas. Y decimos 'cómodamente' por no decir que casi termina ahogada... La influencer ha compartido el proceso de fotografiado para que su 'familia virtual' sepa que no es oro todo lo que reluce... ¡Y posar no es fácil!.

Tamara Gorro en Instagram / Instagram @tamaragorro

"Partiendo de la base de que no es muy cómodo... Llegan estos problemas... ¡Te hundes", dice sobre la primera foto. "Pero... Si se te ve la cara mejor que mejor", escribe sobre la segunda. "¿Ahora cuál es el problema? ¿Alguien te está tirando del pelo?", se pregunta en la tercera. "La madre de Dios, esto va a peor", dice en la última.

Un par de publicaciones después, Tamara Gorro ha vuelto a compartir en su Instagram un 'EXPECTATIVA vs REALIDAD' que deja claro que para salir guapa... ¡Hay que saber posar!

Hace unos días, Cristina Pedroche también mostraba su lado más natural en las redes sociales publicando un vídeo en el que se mueve y cambia de postura asegurando que "todo es cuestión de perspectiva", por lo que salir favorecida o no en una foto depende del ángulo, la luz y la pose.