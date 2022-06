Ireland Baldwin: "Elegí abortar porque sé qué siente al nacer de dos padres que se odian”

Ireland Baldwin ha decidido contar su historia. Después de que el Tribunal Supremo derogase el derecho al aborto en EEUU, la hija de 26 años de Alec Baldwin y Kim Basinger se ha sincerado con sus seguidores de Instagram y ha revelado que fue violada siendo una adolescente.

También ha contado que abortó cuando se quedó embarazada de un novio con el que era "muy infeliz" y hoy tiene claro que volvería hacerlo.

"Elegí abortar porque sé exactamente lo que se siente al nacer entre dos personas que se odian", dice la modelo estadounidense en su publicación. "Yo me elegí a mí misma y volvería a hacerlo. Es tu vida, es tu elección", continúa la joven, cuyos padres fueron protagonistas de una tormentosa historia de amor que empezó en 1990 y que terminó en 2002 cuando finalizaron los trámites de divorcio. La custodia por su hija se convirtió en un proceso arduo y muy duro para Basinger.

"Yo me elegí a mí misma y volvería a hacerlo. Es tu vida, es tu elección"

“¿Podría haber tenido ese bebé y darlo en adopción? Quizás. Tal vez no”, añade la modelo. “Pero elegir criar a un bebé sin mi propia seguridad financiera, sin una pareja amorosa y solidaria, eso no iba a funcionar para mí”.

Violada siendo una adolescente

La publicación de Baldwin empieza con otra revelación "Me violaron cuando era adolescente y estaba completamente inconsciente cuando sucedió. Eso cambió el curso del resto de mi vida", relata la modelo, que entonces no dijo nada. "Guardé el secreto durante años y me causó mucho dolor a mí y a las personas que amo".

"La única persona que lo supo fue la enfermera que me trató poco después", cuenta en su vídeo. "Ni le conté nada a mi novio de entonces, ni a mis padres, a nadie".

Ireland Baldwin no se quedó embarazada tras la violación pero tras la decisión del Supremo ha recapacitado sobre qué habría ocurrido. "Ver a tantas otras mujeres valientes contar sus historias me hizo pensar cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado embarazada y si hubiera tenido que criar a un bebé durante todo lo que estaba pasando en ese momento", cuenta Baldwin.

"Tengo recurso médicos, dinero y apoyo, cosas a las que muchas mujeres no tienen acceso. Pero hubiera sido traumatizante e imposible", reflexiona la joven que tras la violación entró en una espiral destructiva que la llevó a meterse en relaciones tóxicas y a consumir alcohol. "Hice de todo para poder distraerme".

Sabe que a pesar de todo tuvo suerte, una suerte que tras el paso atrás dado en EEUU otras mujeres no tendrán ahora.