Jada Pinkett confiesa a Will Smith con quién le fue infiel

Jada Pinkett ha admitido públicamente que le fue infiel a Will Smith con el cantante August Alsina en un "momento difícil" de su matrimonio.

Pinkett ha charlado con su marido en 'Red Table Talk', el programa que emite a través de Facebook, y ha dado detalles de su romance con Alsina, que fue hace unos cuatro años.

La confesión llega poco después de que August Alsina revelara que había flirteado con Pinkett, de 48 años, con el consentimiento de Will Smith. En un primer momento, la pareja negó las declaraciones, pero ahora la historia ha dado un giro gracias a la conversación que ha mantenido el matrimonio.

Will Smith y Jada Pinkett han relatado que hace cuatro años sufrieron una crisis y prácticamente rompieron. En aquel momento, ella conoció al rapero, que tenía 23 años, a través de su hijo Jaden.

"Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud mental", ha relatado la actriz, que ha respondido a la pregunta que le ha hecho Will Smith: "¿Y luego qué hiciste?". La actriz ha relatado todo lo que pasó entre ella y August fue "una relación, absolutamente". Sin embargo, el romance no fue como esperada y ella "sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma".