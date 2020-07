Rescatan el vídeo de Will Smith reflexionando sobre el amor que cobra ahora todo el sentido: "Ya está. Me retiro de tratar de hacerte feliz"

"Es injusto responsabilizar de tu felicidad a alguien que no seas tú mismo", decía Will Smith en este vídeo de 2018, en el que anunciaba que 'se retiraba' se tratar de hacer feliz a su mujer. Una profunda reflexión que hacía referencia a un momento difícil que atravesó su matrimonio, y que tras la confesión pública de infidelidad de su esposa Jada Pinkett , cobra todo el sentido.

Will Smith y Jada Pinkett / Gtres

Will Smith expresaba hace dos años en un vídeo -que ahora se ha vuelto de nuevo viral-, sus problemas matrimoniales con Jada Pinkett y cómo no se puede responsabilidad a tu pareja de tu propia felicidad.

Unas palabras profundas que fácilmente podemos relacionar con la confesión de Jada sobre la relación extramatrimonial que mantuvo con el rapero amigo de su hijo August Alsina, hace unos años.

En el vídeo, Will Smith dice que se retira para tratar de hacer feliz a Jada, pero cómo era tarea no puede recaer al 100% en él mismo, en lo que haga o deje de hacer, sino que debe salir de uno mismo.

Jada Pinkett y Will Smith soltaron el bombazo este fin de semana en el programa que presenta la mujer del actor en Facebook, 'Red Table Talk', en el que hablaron abiertamente de la infidelidad de Jada con el amigo de su hijo hace 4 años. "Todo comenzó cuando él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud mental", aseguró Jada antes de confesar que "a medida que pasó el tiempo" se metió en un "enredo" romántico.

La emisión batió récords de audiencia en la plataforma y generó un gran revuelo mediático, tras el cual la pareja decidió irse junto a su hija Willow unos días de relax y lujo a Las Bahamas, a golpe de 3.000 euros la noche.

"NO PUEDES HACER FELIZ A OTRA PERSONA"

Tras el impacto de esta revelación, los fans han recuperado un vídeo que el actor publicó en 2018 en el que aparece paseando por un campo de golf mientras habla directamente a la cámara de su móvil, reflexionando: "Le pregunté cuál cree ella que supone la mayor revelación que ha tenido acerca del amor", empieza diciendo en referencia a su esposa, "y ella dijo: 'Que no puedes hacer feliz a la otra persona'. Y yo pensé que esa era una idea muy profunda".

"Puedes hacer sonreír a una persona. Puedes hacer sentir bien a una persona. Puedes hacer reír a una persona. Pero el que esa persona sea feliz o no está completamente fuera de tu control", sigue comentando.

Entonces hace referencia al momento en que su relación tuvo que hacer frente a un reto difícil, un punto de inflexión: "Recuerdo el día en el que me retiré. Literalmente, le dije a Jada: 'Ya está. Me retiro de tratar de hacerte feliz. Necesito que vayas a intentar ser feliz por ti misma y que me pruebes que eso es posible'".

👉 Will Smith hace viral el 'espectacular' vídeo de un artista español que lo convirtió en una caricatura con música de Drake

Smith añade que en ese momento ambos se rieron y comenzaron a hablar sobre "ese falso concepto romántico de que cuando te casas con alguien, los dos os convertís en una sola persona", y de cómo en realidad se trata de "dos personas completamente separadas embarcadas en dos viajes individuales distintos, que eligen caminar juntos".

"Su felicidad era su responsabilidad y mi felicidad era mi responsabilidad", agrega Smith en el vídeo, en el que confiesa la decisión que tomaron de realizarse de manera individual, alcanzar su propia felicidad, y volver después el uno al otro siendo "ya felices".

Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith / Getty

"No queríamos acudir el uno al otro con los vasos vacíos, suplicando que ella llenara el mío y satisficiera mis necesidades", y añadía, "es injusto y no es demasiado realista, y puede ser destructivo colocar la responsabilidad de tu felicidad en alguien que no seas tú mismo".

Siempre nos sorprende la madurez con la que Will Smith y Jada se han enfrentado a los altibajos del matrimonio, y su compromiso al tratar de que su experiencia sirva a otras parejas.