Will Smith graba a su mujer Jada Pinkett despeinada y su respuesta es genial

Desde que tiene Instagram Will Smith no para de darnos contenido de lo más divertido. El actor, que se encuentra de vacaciones con su familia, ha querido mostrarnos sus días de relax en un vídeo en el que aparece su mujer despeinada . A Jada no le ha hecho mucha gracia que la sacase con esas pistas pero su respuesta ha sido épica.

Desde que Will Smith le ha cogido el gustillo a las redes sociales no puede parar de publicar contenido. Si su primer vídeo viral fue la parodia que hizo del videoclip de su hijo Jaden, a ésta le han sucedido una extensa lista de vídeos de lo más divertidos.

En sus últimas publicaciones, el actor está compartiendo parte de las vacaciones en el mar que está viviendo junto a su mujer y sus hijos, aunque el último vídeo no le ha gustado mucho a Jada Pinkett.

Sentaba en la cubierta del barco, Jada le dice que no le grabe estando despeinada, a lo que Will le responde "Está perfecto. Tu pelo está perfecto. Estás de vacaciones". Y a continuación desvía la atención hacia su hija Willow, que descansa en un sofá, gritando su nombre compulsivamente para que le haga caso.

Tras no obedecer su petición de que borrase el vídeo, Jada se ha tomado la "venganza" por su mano publicando una espectacular foto posando con un bikini amarillo, esta vez peinada: "Como Will Smith me ha sacado pareciendo una loca en su vídeo de Queridísimo papá ... he tenido hacer algo de 'contraprogramación".