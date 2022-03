Jared Leto: una casi boda con Cameron Diaz, problemas con las drogas y el secreto para parecer tan joven

Jared Leto tiene 50 años pero nadie lo diría. Cualquiera al verlo pensaría que el actor y músico tiene en sus manos el elixir de la eterna juventud.

Qué tiene esa pócima es lo que muchos, o más bien todos, se preguntaron cuando el pasado 26 de diciembre el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club posó sin camiseta en Instagram para celebrar su medio siglo de vida.

¿50 años? ¡Sí, 50 años!

¿Por qué Jared Leto parece tan joven?

El secreto de Jared Leto es una cuestión que va más allá de la genética, aunque esta también influye. ¡Solo hay que ver a su madre!

Jared Leto y su madre Constance Leto, en noviembre de 2021 // Gtresonline

El actor sigue una dieta vegana bastante estricta desde hace más de 20 años. Evita alimentos de origen animal (carne, pescado, huevos y lácteos), así como azúcar y sal.

Esos productos están restringidos. Otra cosa son las verduras, las palomitas y el chocolate caliente con leche de almendra, para los que no tiene límite.

Del mismo modo que no descuida su alimentación, Jared Leto cuida su físico con actividad variada. El actor combina yoga y meditación con ejercicios de cardio y escalada, una de sus grandes aficiones.

El secreto funciona porque si echamos la vista atrás el Jared Leto de hoy no dista mucho del Jared Leto de El club de la lucha (1999) o de Requiem for a dream (2000), dos de los papeles por los que se hizo conocido.

Jared Leto en la película 'Requiem for a dream' // Artisan Entertainment

Los problemas con las drogas de Jared Leto

Es curioso que Jared Leto saltase a la fama por una película sobre un joven adicto a la heroína, ya que él también tuvo problemas el consumo de drogas e incluso con su tráfico.

"¿Mi experiencia con las drogas? Me drogué mucho de joven y probé muchas de ellas. En algunos casos supusieron una experiencia de lo más divertida, pero hay ciertas sustancias que consiguen dejarte hecho polvo", contó en una entrevista en Rolling Stone. "Supongo que en un momento determinado tienes que tomar una decisión: '¿Voy a seguir viviendo así?' Y decidí perseguir mis verdaderos sueños. Supongo que esa es la parte negativa de la mayoría de las drogas: que por ellas acabas sacrificando todo lo demás".

Lo contó en 2016 y un año más tarde confesó en una entrevista con Didi Wagner y Rodrigo Pinto en el estudio del Multishow que tras esta etapa se enganchó al açaí (una fruta) porque dejó de fumar crack y tomar cocaína.

Su experiencia con las drogas va un paso más allá. Cuando era pequeño fue despedido de su trabajo en un cine porque lo pillaron vendiendo marihuana en el local.

"Trabajé en un cine cuando era niño y me despidieron por vender marihuana por la puerta trasera", le contó a Ellen DeGeneres en una entrevista en noviembre de 2021 con motivo del estreno de La casa Gucci. "Era un emprendedor", bromeó.

La infancia salvaje de Jared Leto

La realidad es que la infancia de Jared Leto no fue fácil. Su padre, Anthony Bryand, los abandonó cuando eran un niño (luego se suicidaría) y hasta los ocho años Jared y su hermano mayor Shannon dependían de cupones de ayuda estatal para comer. Incluso hubo una temporada en que dormían en una furgoneta.

Jared Leto y su hermano Shannon, en Tokio en 2014 // Gtresonline

La situación mejoró cuando su madre conoció al que fue su padrastro y quien le dio su apellido artístico, el doctor Carl Leto. Adoptó a los dos niños y trasladó a la familia de la pobreza de Bossier City, en Louisiana, a una vida más acomodada en Virginia.

Fue una etapa breve ya que a los dos años Constance se separó y la familia se instaló en una comuna en Colorado durante tres años. Jared Leto dice que debe a esa etapa parte de lo que es hoy: "Crecí en un mundo creativo. Fueron los años setenta. Y mi exposición a eso me formó en un camino realmente profundo".

De la comuna se fueron a Haití y después la familia volvió a EEUU. Tras una época de problemas en la calle, Jared Leto terminó matriculándose en la universidad donde estudio Arte y se especializó en Pintura.

Su emotivo discurso en los Oscar y dónde está ahora la estatuilla

Hablar de la carrera de Jared Leto lleva a la gala de los Oscar de 2014 cuando ganó el premio a Mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club. Su madre y su hermano fueron los protagonistas del discurso de agradecimiento.

"En 1971, en Lousiana, hubo una adolescente que estuvo embarazada con su segundo hijo. Ella se había salido de la secundaria, era una madre soltera, pero de una forma u otra consiguió una mejor vida para sus hijos, alentó a sus hijos a que trabajen duro y que hagan algo especial. Esa chica es mi madre y está aquí esta noche. Solamente quiero decirle te amo madre, gracias por enseñarme a soñar.

A mi hermano Shannon, eres el mejor hermano mayor del mundo. Eres un verdadero artista, gracias por compartir esta aventura tan loca que es 30 Seconds to Mars y eres mi mejor amigo. Te amo", dijo el actor al levantar la estatuilla.

Jared Leto, con su Oscar por 'Dallas Buyer Club' en 2014 // Gtresonline

El premio ya no lo tiene ni tampoco sabe dónde está. En 2021 confesó en una entrevista que debió de extraviarlo en alguna mudanza. "Acabo de descubrir que mi Oscar ha desaparecido. No tenía ni idea de que estaba perdido y no creo que nadie me lo quisiera decir. Pero después de varias mudanzas, se ha esfumado como por arte de magia", contó el intérprete a James Corden.

"Podría estar en cualquier lado, aunque lo hemos buscado ya por todas partes. No sé, lo único que deseo es que donde quiera que esté ahora mismo, esté en buenas manos", añadió el intérprete tras tres años sin saber nada de su estatuilla. "Un Oscar no es algo que tiras a la basura de manera accidental. Así que espero que quien lo tenga esté cuidándolo. Lo único que recuerdo de él es que cuando lo gané, esa noche se lo dejé coger a todo el que me lo pedía prestado".

30 Seconds to Mars, el grupo de Jared Leto y su hermano

La noche de los Oscar Jared Leto se acordó de su hermano y de su grupo 30 Seconds to Mars. Es el proyecto musical que los Leto lanzaron en 1998 y que hoy sigue en activo con una próspera vida por delante.

Jared Leto contó en noviembre que planeaban lanzar un próximo disco ya que tienen unas 200 canciones escritas. "Realmente tomamos ventaja de ese tiempo de encierro y nos agachamos a comenzar a escribir", reveló el músico sobre la banda que lanzó su quinto disco, America, el último hasta la fecha, en 2018.

Ahora esperan a que llegue un buen momento para grabar un nuevo trabajo mientras que la banda que nació como un proyecto familiar de dos hermanos amantes de la música, y a la que rápido se fueron uniendo el resto de integrantes, sigue dando conciertos.

A punto de casarse con Cameron Diaz

En el año 2000, cuando Jared Leto rodó Requiem for a dream, mantenía una relación sólida con la actriz Cameron Diaz, una relación que llegó a poner en peligro para preparar el papel. Jared

Leto dejó a su pareja durante dos meses y se fue a vivir en las calles de la ciudad de Nueva York para meterse en el personaje. Perdió 28 kilos y se aisló completamente. Al terminar el rodaje se trasladó a Portugal, para retirarse una temporada en un monasterio y así recuperar su salud y peso.

Continuaron su relación a pesar de todo y estuvieron juntos entre 1999 y 2003. Cameron Diaz es sin duda la novia más famosa de Jared Leto, que llegó a comprometerse en 2002. Un año más tarde terminaron su noviazgo.

Jared Leto y Cameron Diaz, en una foto del año 2001 // Gtresonline

La relación de Jared Leto y Cameron Diaz terminó y tras la actriz llegaron otras parejas conocidas. Jared Leto ha salido con Scarlett Johansson, Ashley Olsen, Paris Hilton o Lupita Nyong'o, entre otras celebridades.