Jedet cancela su pregón en el Orgullo de Granada por el "acoso sufrido" tras criticar la Ley Trans

El paso de Jedet por Las Uñas, el programa de entrevistas de Sindy Takanashi en Atresmedia Premium, está dando mucho que hablar. Tanto, que la actriz y activista ha tenido que cancelar el pregón que iba a dar en el Orgullo en Granada por el acoso recibido tras sus declaraciones.

"Dado al acoso al que se ha visto sometida Jedet en redes durante las últimas horas decidimos suspender su aparición para dar el pregón el próximo 1 de julio en la manifestación del Orgullo en Granada", ha publicado en un breve comunicado su equipo de prensa, agradeciendo al Ayuntamiento de Granada su confianza.

Sus declaraciones sobre la Ley Trans, el motivo de las críticas

Desde que se publicó su entrevista en Las Uñas, se ha viralizado especialmente un fragmento en el que critica la Ley Trans del Gobierno central.

"Ley Trans ya, pero una con coherencia. Porque a mí me vienen cuatro tontos de mierda, los del partido del colorcito este (morado), que van de hipermodernos. Y lo que no se da cuenta el colectivo es que nos están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos una puta basura", le explicaba a Takanashi muy indignada.

A continuación, también arremetió contra la Ministra de Igualdad: "Irene Montero solo quiere ponerse el pin de progre, y quiere ir de guay, y quiere ir de 'mira qué moderna soy y qué inclusiva' y lo que estás haciéndome a mí y a mi colectivo es una putada. ¿Por qué no haces la ley Trans conmigo? Ponte a mi lado, vamos a hacerla entre nosotras".

Diferencia entre mujeres y mujeres trans

Otra declaración que ha generado un gran debate en redes sociales, ha sido cuando ha diferenciado las mujeres y las mujeres trans: "Yo no soy lo mismo que tú, no pasa nada, No soy ni mejor, ni peor. Tú no vas a saber nunca lo que es mirarte al espejo y echarte a llorar porque ves una barba".

En este mismo sentido, Jedet matizaba que en algunas causas "hay que luchas de la mano" y en otras, "cada una tiene su lucha".