Jennifer Lopez, nombrada icono de la moda por la CFDA

La Junta de Directores del Consejo de Diseñadores de Moda Americano (CFDA) ha otorgado a Jennifer Lopez el premio Fashion Icon en los Fashion Awards 2019 por su "largo y global impacto en la moda", ha explicado a través de su cuenta de Intagram.

La actriz y cantante, que el próximo mes de julio cumplirá 50 años, tiene un estilo definido con el que siempre consigue sorprender, desde sus primeros éxitos en la década de los 90 hasta la actualidad, como en una de sus últimas apariciones, en la gala MET, en la que abrazó el brillo y los excesos con un modelazo de cristales y lentejuelas firmado por Tom Ford a juego con una peluca.

"Jennifer Lopez usa la ropa como una forma de expresar confianza y poder", ha señalado la Presidenta de CFDA, Diane Von Furstenberg, mientras que Steve Kolb, CEO del CFDA, considera que el estilo de esta mujer nacida en el Brox es "audaz, desinhibido y siempre memorable".

Con este premio, Jennifer Lopez se une a algunos nombres que han marcado un antes y un después en el mundo de la moda, como Naomi Campbell, Beyonce o Rihanna, la actual mujer del lujo.

Fiel a su sensual estilo y con la clara intención de potenciar su físico, Jennifer Lopez, conocida también como Jlo, ha ido modificando sus estilo en función de las tendencias y sus ritmos musicales, pero siempre incluyendo patrones que marquen sus curvas.

Mucho ha cambiado desde que Jennifer Lopez se dio a conocer como la cantante explosiva de origen latino. Sus primeros éxitos como 'If You 'Let's Get Loud' o 'Una Noche Más' han dado paso a éxitos mundiales como 'Ain't Your Mama' o su última canción, 'El Anillo'.

La alfombra roja de los Oscar ha sido uno de los principales escenarios en los que esta latina, madre de mellizos, ha mostrado su estilismos más sofisticados y sexies, mientras que en la Met se ha decantado por prendas más rompedoras y atrevidas.

Se atreve con casi todo, es una de las cantantes y actrices que más ha cambiado de estilo. Vestidos largos y cortos, pantalones anchos o estrechos, escotes en "uve", palabra de honor, o asimétricos. Entre todos ellos, estos son algunos de los modelos que confirman que Jlo se ha hecho merecedora del título que hoy le otorgan:

- Uno de las vestidos más icónicos fue el diseño tipo túnica en verde agua firmado por Valentino que lució durante los Oscar de 2003, un modelo que recordó a uno de los que había lucido Jacqueline Kennedy.

- Inolvidable fue el vestido con estampado floral en tonos verdes de Versace. Un diseño con pronunciado escote de pico que caía hasta por debajo del ombligo, donde se sujetada con un broche de pedrería. Un polémico modelo que lució durante la 42ª edición de los Grammy y con el que recibió grandes críticas, pero también quedó para siempre en la retina de los amantes de la moda.

- Más contenido y de aire romántico fue el diseño de Marchesa que lució en la gala de los Oscar de 2007.

- Muy elegante apareció con un Giorgio Armani Prive blanco con grandes voluménes en la alfombra roja de los Oscar de 2010

- En la gala Met de 2015, Jennifer Lopez apareció con un vestido transparente, adornado con un dragón rojo que recorría sus curvas. Donatella Versace firmaba este diseño que dio la vuelta al mundo.

- En la gala de los Globos de Oro de 2016 sorprendió con un vestido contenido con el que apenas lucía piel firmado por Giambatista Valli.

- Espectacular resulto con un Balmain con una gran cruz y falda de plumas de Balmain en la gala Met de 2018.

- En los Grammy de 2019, JLo no defraudó con un vestido largo con escote halter de Ralph&Russo que complementaba con un gran pamela de aire tejana y joyas de Niwaka.

- JLo lució durante los Oscar 2019 un modelo largo de Tom Ford inspirado en las bolas de las discotecas setenteras.