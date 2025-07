"¡Estoy aquí en ropa interior!": Jennifer Lopez sufre un incidente con su falda durante su concierto en Varsovia

El 8 de julio arrancó la gira mundialUp All Night: Live in 2025 de Jennifer Lopez en la ciudad gallega de Vigo. Habiendo deleitado a España en sus siete fechas, Jlo ha seguido sorprendiendo a los europeos con sus shows enérgicos, llenos de brillo y adrenalina.

Un día después de su 56 cumpleaños, la cantante se encontraba en plena celebración del mismo durante su actuación en Varsovia, capital de Polonia, cuando inesperadamente su falda de flecos dorados cayó al suelo. Entre intentos de uno de los bailarines por recolocársela, la artista tuvo una reacción de lo más divertida.

"¡Estoy aquí en ropa interior!", gritó, y es que, en lugar de avergonzarse y tratar a toda costa de volver a lucir la falda, la neoyorquina optó por lanzársela al público y convertir el estadio PGE Narodowy en una verdadera fiesta al ritmo de Happy Birthday.

Entre risas, la cantante se dirigió al público y dijo: "¡Menos mal que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no llevo!" Reacción que ha sido muy aclamada por sus seguidores, alabando su sentido del humor y profesionalidad.

Un cumpleaños muy especial

No solo ha celebrado su aniversario en Varsovia durante su concierto, sino que el mismo día que oficialmente cumplía los 56, el 24 de julio, la cantante no perdió la oportunidad de celebrarlo en Turquía, al ritmo de su nueva canción: BIRTHDAY, mientras bailaba rodeada de a amigos, frente a una tarta de tres pisos.