Jessie J, destrozada tras sufrir un aborto: "Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora"

Jessie J está destrozada. La cantante ha perdido el bebé que esperaba, una noticia que ha dejado impactados a sus seguidores. No había desvelado que estaba embarazada y unas horas antes de conocer el desenlace, charlaba con una amiga sobre cómo disimular en su concierto de anoche que pronto se iba a convertir en madre.

"Ayer por la tarde me reía con una amiga sobre los problemas que iba a tener para dar mi concierto sin decirle al público que estaba embarazada. Por la tarde me aterraba la idea de que pudiera derrumbarme durante la actuación.... Y después de mi tercer escáner, me entero de que no se detectaba el pulso", relataba en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una foto suya con la cara inflamada y el predictor que le dio la noticia de un embarazo que finalmente no ha salido adelante.

Sumergida en una profunda tristeza, la artista se mantenía firme para dar el concierto que tenía previsto para la noche del miércoles. "Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará", decía la artista, que solo ha hecho dos shows en directo en los últimos dos años. "Mi alma lo necesita, más aun hoy. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo, pero en este momento tengo claridad con una cosa. Empecé a cantar cuando era joven para llenar mi alma y hacer terapia de amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera", explicaba.

La cantante, de 33 años, había decidido convertirse en madre por su cuenta pero no había anunciado su embarazo. "Decidí tener un bebé por mi cuenta porque es todo lo que siempre quise y la vida es corta. Quedarme embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y que sé que volveré a tener", contaba, tanteando la posibilidad de volver a intentar convertirse en madre de nuevo.

"Todavía estoy en shock, la tristeza es abrumadora. Pero sé que soy fuerte y sé que estaré bien", continuaba la cantante, que tiene presente que esta dolorosa experiencia le sucede a muchas mujeres alrededor del globo. "Sé que millones de mujeres en todo el mundo han sentido este dolor y mucho peor. Es el sentimiento más solitario del mundo".

Horas después de anunciar la triste noticia, la artista volvía a acudir a su cuenta de Instagram para agradecer las innumerables muestras de apoyo recibidas. "Vuestra abrumadora avalancha de amor es sentida, recibida y apreciada hasta límites inimaginables. Y gracias a ello he podido salir de la cama esta mañana. Muchas gracias".