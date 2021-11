Joaquín, de cerca: su mujer, sus dos hijas, el día que le robaron en casa y la historia de su coletilla 'en tu vida, Hulio'

Joaquín Sánchez es el jugador más histórico del Betis, el que más partidos ha disputado desde que nació del club. Además de ser el capitán del equipo de su vida, se trata del único jugador que ha conseguido marcar gol en la liga de fútbol profesional en España durante cuatro décadas distintas.

Pero Joaquín Sánchez no solo es un emblema en el mundo del deporte. Su faceta humorística y esa cercanía tan campechana con sus seguidores y los aficionados lo han convertido en uno de los rostros más queridos del fútbol español.

Su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas

Junto a su mujer Susana Saborido ha formado la familia de sus sueños. Llevan casi 20 años juntos y en las redes sociales acostumbran a profesarse amor eterno. En la visita de la pareja al programa El show de Bertín en Canal Sur este verano, Saborido contó cómo se conocieron. Todo fue gracias a un amigo común, que sin querer hizo de cupido allá por el año 2002.

"Me lo presentó un amigo de los dos. Luego nos estuvimos viendo unos cuantos meses", explicaba Susana, añadiendo que en un principio el futbolista no le entró por los ojos. "Lo veía muy espabilado. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?', explicó.

Su primera cita a nivel formal tuvo un momento 'tierra trágame' que el futbolista todavía no olvida. "Compré tres o cuatro botellas de agua. Para decir: 'es que los futbolistas bebemos mucha agua'. ¡Y me tuve que beber todo el agua! ¡Me tiré toda la noche en el baño y cada vez que quería atacar me entraban ganas de ir al baño", dijo entre risas.

Decidieron darse el 'sí, quiero' después de tres años de relación, en el 2005. Su boda se celebró en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y el lugar se llenó de curiosos. "Se desbordó porque no esperábamos tanta gente. Mi hermano me dijo que había gente en la playa cogiendo sitio", desveló en el mismo programa.

Juntos tienen dos hijas, Daniela y Susana. La mayor, Daniela, acaba de cumplir 15 años y Susana tiene 11. Las dos nacieron en el Hospital Nou d'Ocubre de Valencia y son la auténtica debilidad de sus padres. En las redes sociales son constantes las muestras de amor que les dedican a sus pequeñas, sobretodo en cumpleaños, vacaciones y fiestas familiares. Actualmente, la familia al completo vive en Sevilla tras haber residido en ciudades como Valencia, Málaga o Florencia.

El día que le robaron en su casa de Sevilla

Fue en abril del año 2019 cuando el futbolista del Betis denunció un robo en su casa de la urbanización Simón Verde, en Mairena de Aljarafe (Sevilla). Aunque por suerte ni el futbolista ni su mujer y sus hijas se encontraban en el domicilio, los ladrones derribaron la puerta y dejaron todo revuelto. La alarma se activó rápido, así que no tuvieron oportunidad de llevarse nada de valor.

Este no ha sido el único robo que ha sufrido Joaquín Sánchez. En 2018, su mujer Susana sufrió un asalto en plena calle cuando paseaba por Marbella con su madre y sus dos hijas. Le sustrajeron la documentación y el móvil y en su cuenta de Instagram mostró su enfado ante tan desagradable suceso.

"Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad, a veces tan cruel y a veces tan maravillosa. No podré entender en la vida como puedes ir paseando tan tranquilamente, sin ofender y hacer daño, y que te metan la mano en el bolso y te dejen sin recuerdos, documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa. Para todos aquellos que robáis quiero que sepáis que la vida no funciona así", escribió.

El rey de los chistes: "No sé ni coger una raqueta, Hulio"

Aunque su faceta humorística es conocida por todos, existe una frase que, de tan brillante y espontánea que es, ha logrado quedarse en el imaginario colectivo del humor castizo. Que Joaquín se riese de sí mismo y a la vez mutase el nombre de su compañero Júlio Baptista por 'Hulio' provocó un meme que sigue vivo a día de hoy. La entrevista, del año 2011, coleó tanto que gracias a ella nació la ya mítica coletilla "en tu vida, hulio".

Todo empezó cuando un periodista de laSexta quiso saber si el jugador, que en ese momento estaba en el Málaga F.C, tenía algún hobby. Sin pensarlo, Joaquín contestó "el tenis" y acto seguido su compañero, Júlio Baptista, estalló de risa. Lo cierto es que Joaquín no había jugado al tenis en su vida y así lo reconocía: "No sé ni coger una raqueta, Hulio". Y la frase, que rebosa acento andaluz, quedó para la posteridad.