John Legend explica porque rompió su amistad con Kanye West

John Legend ha explicado el motivo por el que ya no es amigo de Kanye West. Ha explicado los motivos recientemente en el podcast de la CNN The Axe Files, conducido por David Axelrod.

Durante la charla con el presentador, Legend quiso matizar que su amistad nunca había sido "tan cercana" como parecía de puertas para afuera, pero sí que se tenían en bastante estima.

Sin embargo, el apoyo de Kanye West a Donald Trump en las últimas elecciones de Estados Unidos, fue algo que John Legend no pudo pasar por alto. Según el intérprete de All Of Me, fue en ese punto en el que empezó la tensión entre ambos, y se que se agravó cuando no quiso apoyarlo en su campaña. Recordemos que tanto John Legend como su mujer, Chrissy Teigen, se posicionaron a favor de Joe Biden, actual Presidente de Estados Unidos.

Sobre si los artistas pueden retomar su amistad en un futuro, Legend lo deja en manos de West: "No sé qué pasará en el futuro, pero estaba muy molesto conmigo porque no lo apoyé y apoyé a Joe Biden. Depende de él si puede superar eso".

John Legend, Chrissy Teigen, Kim Kardashian y Kanye West // Getty

En esta misma entrevista, John quiso aclarar que para él no es determinante no coincidir políticamente con un amigo: "No siento que la política deba ser todo en tus relaciones, y tus relaciones con las personas no solo deben estar determinadas por a quién votaron". Pero al mismo tiempo, cree que "ciertas cosas en las que crees son indicadores de tu carácter, y obviamente eso afectará tus amistades".

Lo más frustrante que recuerda Legend de toda la campaña que Kanye lanzó para presentarse a Presidente, es que al final se trataba de una estrategia de marketing para ganar votos para Trump: "No sé qué cómo de consciente era Kanye del hecho de que había tanto personal de Trump a lo largo de su campaña, recaudando dinero para él, firmando peticiones para él, incluyéndolo en la boleta electoral"

."Vi su trabajo en su nombre como una clara estafa y una operación para tratar de desviar los votos negros de Biden, así que de ninguna manera iba a apoyarlo. Kanye estaba molesto con eso y hemos dejado de ser amigos", ha concluido.