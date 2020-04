Jon Kortajarena indigna a las redes tras enfadarse por el retraso de un pedido de comida a domicilio

Ser famoso y sincero en las redes sociales puede tener consecuencias negativas, como las que ha vivido Jon Kortajarena después de compartir en Instagram una queja sobre una empresa de comida a domicilio.

"Llevo casi dos horas esperando una tortilla", escribió el modelo en el chat de atención al cliente de la empresa, que le respondió que su pedido todavía no tenía "repartidor asignado debido a la situación actual" y le daba la opción de cancelarlo. Sin embargo, Kortajarena mostró su indignación con: "Quiero saber cuando cojones me vas a enviar la tortilla".

A través de Stories, el actor compartió la conversación, en el que finalmente la empresa le informaba que no podían hacer la entrega de su pedido y que procedían a "la cancelación sin costos", a lo que Jon Kortajarena contestaba con un: "Solo faltaba que encima me cobréis una tortilla que he estado esperando dos horas, y nunca ha llegado".

Conversación de Jon Kortajarena con la empresa Glovo / Instagram: @kortajarenajon

Su publicación ha enfadado a la red, sobre todo a Twitter, donde ha sido Trending Topic. Los usuarios han criticado su actitud, lo han tachado de caprichoso y de poner en peligro a un trabajador en plena pandemia del coronavirus.

Tras la polémica, Jon Kortajarena ha compartido un vídeo para pedir disculpas. Ha explicado que su objetivo era hacerlo con humor y ha acabado diciendo que irá al supermercado a comprar patatas y huevos y se hará una tortilla.