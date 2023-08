José Luis Perales desmiente su muerte con mucho humor: "Más vivo que nunca"

No es la primera vez que ocurre y muy probablemente tampoco será la última.

Que en las redes sociales se especule sobre la posible muerte de una celebridad hasta tal punto que el entorno cercano del falso difunto dude de la veracidad de los acontecimientos es una cosa muy del siglo XXI, y qué mejor manera que tomárselo con el humor que lo ha hecho José Luis Perales.

Un usuario de X -el antiguo Twitter- esparcía este lunes una fake new que incluso ha llegado a publicarse en algún medio de comunicación. Pero no. José Luis Perales no está muerto, todo lo contrario.

El cantautor de 78 años ha grabado un vídeo de poco menos de un minuto en el que desmiente el disparate.

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España", decía con algo de guasa.

Con buen humor, el artista se ríe y bromea sobre la falsa noticia, además de añadir que pronto retomará su gira de conciertos por España, donde espera reencontrarse con su público.

"Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa, y os habeis.. En fin, nada, que estamos muy bien, se acabó, un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana", se despedía.