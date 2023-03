Joshua Basset manda callar a un fan que insultó a Olivia Rodrigo, su exnovia, en medio de su concierto

El último concierto de Joshua Basset ha dejado un momento que se ha hecho terriblemente viral en las redes sociales.

El cantante no dudó en mostrar su rechazo ante el comentario de una persona del público que gritó de manera completamente espontánea 'fuck Olivia' (que le jodan a Olivia), refiriéndose a la expareja del cantante.

En cuanto escuchó el insulto Basset negó con la cabeza, un gesto con el que mandaba callar de manera implícita a ese fan que mostró su lado más irrespetuoso.

La relación de Joshua Basset y Olivia Rodrigo: una ruptura contada en canciones

Para entender de dónde viene este movimiento hay que remontarse a la relación que Basset y Olivia Rodrigo mantuvieron entre 2019 y 2020, un romance adolescente que supuso el primer gran desengaño de Olivia.

Se conocieron durante el rodaje de High School Musical: The Series, proyecto que más tarde tuvieron que promocionar juntos en entrevistas y alfombras rojas. Fue entonces cuando no les quedó más remedio que 'firmar la paz' y mostrar su mejor cara ante el público, pero lo cierto era que meses antes su romance había saltado por los aires por una supuesta traición de Basset a Rodrigo.

Olivia Rodrigo y Joshua Basset en 2019 // Getty

No se conoce exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos, pero lo que toda la comunidad de fans sabe es que el disco SOUR de la cantante narra los detalles de su ruptura. Prácticamente todas las canciones del álbum hablan de desamor y las letras han sido profundamente analizadas.

Olivia Rodrigo canta sobre el fin de una relación, un dolor que se agrava todavía más cuando se da cuenta de que su ex ha rehecho su vida al momento. Rodrigo menciona en Driver's License una chica rubia a la que los fans han relacionado con Sabrina Carpenter, algo que nunca se llegó a confirmar: Hoy conduje por los suburbios / llorando, porque no estabas cerca / Y probablemente estás con esa chica rubia / La que siempre me hizo dudar

Driver's License, el single principal del álbum, elevó a Rodrigo como una de las mejores compositoras del 2020. Una letra de desamor con la que daba voz a una nueva generación de jóvenes. La cantante ya acumula tres Premios Grammy con solo 20 años.