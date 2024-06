La relación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: cuántos años llevan juntos, su boda y su hija Laia

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son la pareja del momento. Año tras año, la presentadora madrileña se convierte en la estrella de nuestras televisiones y la principal intriga de los españoles es conocer como era vestida para dar las Campanadas de Antena 3.

Sin embargo, el chef ha querido crear su propia tradición y días antes del 31 de diciembre, se pone el vestido que su mujer ha utilizado el día anterior. Detrás de estas tradiciones, hay una relación de más de diez años, una boda y una hija.

Cómo se conocieron Cristina y Dabiz

"Conocí a mi marido en diciembre del 2014 y según lo miré noté que nuestros caminos se habían unido para siempre, desde entonces nuestro amor solo ha ido a más", escribió Cristina Pedroche el 19 de diciembre de 2022 al recordar el inicio de su historia con Dabiz Muñoz. "Cada día más enamorados y sobre todo más unidos. Gracias por estos años de magia… Te amo".

El primer encuentro fue en el showroom de una marca deportiva. Dabiz Muñoz estaba con un compañero de trabajo y, según contó en El Hormiguero, cuando apareció Cristina Pedroche "se hizo la luz".

"Nunca he sido romántico ni apasionado hasta que entró en el showroom…", contó el chef, que no fue quien dio el primer paso. "Se acercó ella. He de reconocer que siempre llevó la voz cantante... Lo bueno es que como tenemos un humor tan parecido, nos reímos mucho, desde el primer momento nos caímos bien", explicó Dabiz Muñoz sobre ese primer encuentro.

Ese día intercambiaron sus teléfonos y Cristina Pedroche lo animó a abrirse una cuenta en Instagram. "Al día siguiente iba a hacer un chat en Twitter y la primera pregunta fue de Cristina preguntándome si me había hecho Instagram y dije esta… ha venido para quedarse…", contó sobre sus primeros contactos.

Un mes después de conocerse en el showroom, ya en enero de 2015, salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja que confirmaron la relación de la que ya se hablaba en redes sociales.

El propio Dabiz Muñoz había avivado los rumores semanas antes cuando decidió compartir una foto de Cristina Pedroche dando las Campanadas en laSexta y quiso salir en su defensa cuando saltaron las críticas a la presentadora por su vestido transparente. “Pena de gente anclada en el pasado y llena de prejuicios y clichés. Olé, tú!! @CristiPedroche”, escribió el chef.

Días después Cristina Pedroche decidió seguir el juego y caldeó más el ambiente al asistir "a la inauguración de StreetXO Madriz del bonito @dabizdiverxo". "A ver si se me pega algo...", escribió la presentadora que luego se fue a ver al Rayo Vallecano.

La bonita y discreta boda de Pedroche y Muñoz

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no tardaron en darse el "sí, quiero". Se casaron el 24 de octubre de 2015, una vez que Dabiz Muñoz consiguió los papeles de divorcio —antes había estado casado con la cocinera Ángela Montero—. "Quisimos que fuera al día siguiente. Quizá tanta prisa hizo que no hiciéramos nada especial", contó Cristina Pedroche sobre la ceremonia, que tuvo lugar en su casa y a la que se presentó vestida en vaqueros.

La presentadora fue quien precipitó la boda. "Lo hice a los 26 y forcé la máquina para que así ocurriera porque es una cifra que va conmigo, es mi número preferido desde siempre y quería casarme con esa edad", contó en Zapeando sobre su enlace. "No hacía falta que fuera deprisa y corriendo y en vaqueros, pero la verdad que muy bien", explicó sobre el enlace al que precedió una acuerdo prematrimonial.

Porque antes de darse el "sí, quiero", Cristina Pedroche consiguió un compromiso prematrimonial de Dabiz Muñoz, que accedió a hacer la cena "una o dos veces" a la semana. Lo contó en Zapeando dejando a sus compañeros muy sorprendidos. "Hija, qué acuerdo de mierda", le dijo Valeria Ros, quien aseguró que esperaba escuchar algo con "más salseíto". "Es que de lo otro [en referencia al sexo] no hace falta que pongamos acuerdo", le dijo Pedroche, que sí aclaró que al dedicarse a la cocina Dabiz no suele llegar a casa con ganas de meterse entre fogones.

El anuncio de su embarazo

Después del "sí, quiero", Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz empezaron a enfrentarse a numerosas preguntas sobre si tenían intención de tener hijos y a todas fueron dando largas de manera educada.

"Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento”, decía el cocinero a este respecto en una entrevista con Joaquín en octubre de 2022. "Si algún día somos padres será porque los dos nos podamos hacernos cargo porque tenemos claro que ser padres no significa que ella se tenga que hacer cargo de todo, ni que tenga que sacrificar su carrera. Queremos compaginarlo todo de tal manera que sí alguno tiene que renunciar a algo sea equitativo", añadió.

Ese día no tardó en llegar. El 30 de diciembre de ese año, tras rumores y varias publicaciones en revista, la pareja se vio obligada a anunciar la llegada de su primer bebé con un simpático post en Instagram.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", denunciaron Cristina y Dabiz, a los que las revistas fastidiaron el anuncio. "Había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir. Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso.❤️", escribieron en sus redes.

Laia, la primera hija de Cristina y Dabiz

El episodio más importante de su vida llegó algo más de seis meses después. El 14 de julio de 2023 nació Laia Pedroche Muñoz, su primera hija, como anunciaron con un emotivo post en redes sociales. "Te amaremos y protegeremos siempre", escribieron los recién estrenados padres.

La pequeña se convirtió en el centro de su vida y, aunque las obligaciones profesionales no siempre les deja estar con ella, Cristina y Dabiz intentar exprimir dedicarle el mayor tiempo posible. De hecho, quieren disfrutar de Laia antes de ampliar la familia, algo que ninguno de los dos descarta.