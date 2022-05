Juan y Medio en el amor: de su relación con Lolita a sus deseos de ser padre

Desde que empezó su trayectoria en 1992, Juan y Medio se ha convertido en uno de las caras más conocidas de la televisión. El almeriense de 59 años lleva desde 2009 al frente de La tarde, aquí y ahora, en Canal Sur, rechazando otras ofertas profesionales por mantenerse fiel a su audiencia.

Pero a pesar de llevar 30 años colándose en las casa de miles de personas, poco se sabe sobre su vida personal. Al igual que sus cinco hermanos, a Juan nunca se le ha conocido una pareja estable con la que haya convivido bajo el mismo techo.

Y aunque reconoce que su relación con la prensa es buena, siempre se ha blindado cuando le han preguntado por su vida sentimental.

Desmintió su relación con Lolita Flores

Los rumores sobre una posible relación entre el presentador andaluz y Lolita Flores vienen sucediéndose desde 1999. La propia Lolita confirmó más tarde que habían estado cinco años juntos, aunque finalmente rompieron por el poco compromiso de Juan.

"Es un amor, lo quería mucho, pero lo tuvimos que dejar porque en la moto de Juan cabían más (mujeres)", confesó Lolita, haciendo referencia a la pasión de Juan y Medio por conducir motos de gran cilindrada.

Sin embargo, Juan y Medio desmintió esta relación 17 años después. Lo hizo a raíz de un especial que realizaron en el programa de Canal Sur Vaya Tela, presentado por Mar Vega, sobre la vida sentimental de la hija de Lola Flores, en la que no dudaban mencionar a su compañero de cadena. “En 1999 comenzaban los rumores que la relacionan con Juan y Medio. Aunque en un principio lo desmintieron, solo había que verlos juntos para notar calor en el ambiente. Años después la propia Lolita reconocería que estuvieron juntos cinco años", afirmaban en el vídeo.

Cuando empezó su programa, Juan no dudó en responder a su compañera Mar negando rotundamente la información ofrecida minutos antes: "He leído ahí algo referido a mí que en absoluto es cierto. Lo tengo que dejar claro porque estoy un poco cansado, y ya verlo aquí me ha dejado... No es cierto".

Juan y Medio, enamorado y con ganas de ser padre

En 2020 Juan y Medio fue uno de los invitados en el programa de entrevistas de Bertín Osborne, con quien guarda una gran amistad. En la distendida conversación, Juan quiso hablar de sus sentimientos reconociendo que mantenía una relación sentimental con alguien. "A todo el mundo le gusta sentirse especial. Ahora estoy más formal, tengo novia y me voy a casar pronto", dijo con su particular sentido del humor, sin dejar claro qué parte era verdad y qué parte broma.

De lo que sí habló en serio fue de la paternidad durante una entrevista para Diez Minutos. El presentador aseguraba tener una vida "completamente plena" junto a sus hermanos, todos solteros, y una gran debilidad por su sobrino: "Le hago el biberón, le baño, nos echamos la siesta, lo pasamos bomba".

Ante esta devoción por el pequeño, Rosa Villacastín le preguntó si no le llamaba la paternidad. "No lo descarto, en cualquier momento os doy el susto. No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".