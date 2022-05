¿Qué enfermedad tiene Juan y Medio en la piel?

Te interesa

Juan y Medio lleva tres décadas trabajando en la televisión. Como es natural, durante todo este tiempo hemos visto cómo han ido pasando los años en el físico del presentador pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la aparición de unas manchas de color blanco en sus manos.

Tal como él mismo ha declarado, se trata de vitíligo, una enfermedad rara que afecta al 1% de la población. "Tengo vitíligo, ¿y qué?", empezó escribiendo en una carta publicada en la Asociación de Paciente de Vitíligo en España (Aspavit).

El objetivo de este escrito, era alentar a otras personas que padecen vitíligo afrontar esta enfermedad: "Nadie me ha rechazado jamás por mis manchas. Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás. Mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto".

Juan y Medio // Gtres

Qué es el vitíligo, la enfermedad que tiene Juan y Medio

La causa del vitíligo es todavía desconocida y se caracteriza por la aparición de manchas blancas a causa de la despigmentación progresiva de algunas zonas del cuerpo.

Estas manchas se producen por la pérdida de melanocitos, lo que provoca que esas zonas sean más sensibles a la exposición al sol. Aunque el vitíligo afecta a todo tipo de etnias y sexos, es más frecuente en aquellas personas que tienen mayor cantidad de pigmentación en la piel y tiene mayor prevalencia en mujeres.

Dentro del vitíligo, se diferencian tres tipos:

Vitíligo focal . Aparecen pocas manchas y estas son pequeñas y aisladas.

. Aparecen pocas manchas y estas son pequeñas y aisladas. Vitíligo segmentario. Las manchas son unilaterales y se distribuyen por todo el cuerpo de forma simétrica.

Las manchas son unilaterales y se distribuyen por todo el cuerpo de forma simétrica. Vitíligo acrofacial. Las manchas aparecen en las extremidades y en la cara.

La modelo Winnie Harlow, es una de las personas con vitíligo más conocidas.

Tratamiento para el vitíligo

No existe un medicamento para combatir el vitíligo, ya que no es posible recuperar la pigmentación que se ha perdido.

Sin embargo, existen medicamentos y varios tratamientos con terapias con luz para ayudar a restaurar el color, aunque los resultados son muy variados e impredecibles y solo solucionarían el aspecto estético.

En algunos casos puede recurrirse a la cirugía para realizar un injerto de piel o un trasplante de suspensión celular para implantar células pigmentadas en las zonas afectadas.