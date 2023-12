Juan Ortega tenía claro que no se casaría con Carmen Otte: así fue la charla con el cura

Las bodas son momentos de nervios y dudas, aunque lo sucedido con Juan Ortega y Carmen Otte parece de película. Este jueves, Y ahora Sonsoles ha podido hablar con el cura que iba a casarlos y ha asegurado que la información publicada es falsa: no le pidió consejo, le avisó directamente que no quería estar con ella.

Como si de una telenovela se tratara, la 'casi boda' de Juan Ortega y Carmen Otte nos tiene a todos intrigados. El entorno de los novios se ha blindado y no están concediendo ninguna declaración a los medios sobre lo sucedido o los motivos que llevaron al torero a dar la espantada una hora antes de la ceremonia.

Con los 500 invitados llegando a la Iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera y la novia en la peluquería, el diestro se echó para atrás el mismo sábado y optó por no casarse y volverse a casa solo. Durante estos cinco días, se ha hablado de infidelidades, viajes secretos y llamadas misteriosas.

Y ahora Sonsoles reveló en exclusiva que el novio había llamado a Josep María Quintana, el cura que iba a oficiar la ceremonia, un buen amigo suyo y sacerdote de Girona, y este le habría pedido consejo. Su respuesta habría sido decirle que no se diera el 'sí, quiero'. Pues bien, este jueves el programa ha podido charlar con él y ha dado un nuevo giro de guion: Juan ya tenía claro que no quería casarse con Carmen.

"Me llamó minutos antes para decirme que no se casaba. No le di ninguna recomendación, sino que me avisó que no se iba a casar", dice el mensaje al que ha tenido acceso el programa vespertino de Antena 3. Fuentes del programa aseguran que el torero está seguro de la decisión que tomó y que no va a dar marcha atrás ni reconciliarse con ella, como algunos medios apuntan.

Por lo que respecta a Carmen, su familia se ha trasladado a otra de las viviendas que su familia tiene porque saben que su casa está vigilada las 24 horas para obtener sus primeras palabras: "Están tan contrariados que ni siquiera a su familia cercana quieren contarle lo que ha pasado".

Ellos también tienen claro que cada vez es más difícil una reconciliación.

