El cura recomendó a Juan Ortega que no se casara con Carmen Otte: los motivos de la boda fallida

Novio a la fuga.

El pasado sábado, Juan Ortega canceló en el último momento su boda con Carmen Otte cuando solamente faltaba una hora para la ceremonia. La novia se encontraba en la peluquería y los invitados listos en la iglesia en Jerez de la Frontera cuando el torero cogió el coche y regresó a su Sevilla natal.

La pareja llevaba 10 años saliendo y este fin de semana iban a sellar su amor de forma oficial, pero no ha podido ser. Según confirma el periódico El Español, la noticia fue un mazazo para la novia, que "no para de llorar".

Con medio millar de asistentes llegando a la iglesia de Santiago, donde iba a tener lugar la ceremonia en Jerez de la Frontera, y a media hora del gran momento, Ortega llamó desde el hotel a su prometida. Esa fue la llamada que acabó con la boda, según cuentan diversos medios como Lecturas o Diario de Jerez. Un paso decisivo que el sevillano daba debido a que tenía "dudas" sobre el enlace matrimonial, mientras otros medios apuntan a "circunstancias personales" del novio.

Las tres llamadas que Juan Ortega hizo antes de cancelar la boda

A medida que pasan las horas, vamos accediendo a más información y la periodista Pilar Vidal ha dado una exclusiva en Y ahora Sonsoles acerca de los motivos que llevaron al diestro a huir. Juan hizo tres llamadas telefónicas la mañana del sábado y la primera de ellas fue al cura que iba a oficiar la misa.

El andaluz es una persona muy religiosa y este sacerdote era un buen amigo suyo de Barcelona que había invitado para que los casara: "La primera llamada que él hace es a un cura de Barcelona que él había invitado, que estaba en el hotel arreglándose y que iba a oficiar también la misa", ha contado.

"Él le llama por teléfono y le dice las dudas que tiene. El cura le dice que no se case, porque lo que me dicen a mí es que él es muy religioso, y que tenía sus dudas y ha preferido no tomar la decisión", ha explicado Pilar a Sonsoles.

"La siguiente llamada que hace es a su novia, que la pilla en la peluquería junto a la madre", continúa. Y la llamada final es a sus padres, diciéndoles que se va a casa porque no quiere casarse: "Luego él llama a sus padres y les dice que no se va a casar, y me dicen que él coge el coche y se va a Sevilla".

Durante la mañana, se ha rumoreado que ella le había sido infiel, un dato que Pilar ha negado: "Terceras personas que hemos escuchado, a mí me dice su entorno que no hay terceras personas ni por parte de él, ni de ella".

"Llevaban tres años viviendo juntos y esta ha sido su temporada, que ha sido muy buena para él, ha pasado los últimos meses toreando fuera y que hace dos semanas, en la presentación de un libro en Sevilla, se le veía feliz e ilusionado. Otra cosa es lo que haya pasado de quince días a aquí, que le haya dado una pájara o algo así", cerraba la periodista.

