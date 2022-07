Julio Iglesias: en silla de ruedas y con problemas de memoria, según 'El Puma'

Julio Iglesias, probablemente el artista español más internacional de todos los tiempos, se encuentra desde hace algún tiempo alejado de los escenarios y del foco mediático. A sus 78 años, su estado de salud ha acaparado algún que otro titular y ahora ha despertado preocupación tras unas declaraciones del periodista argentino Jorge Rial.

Rial ha desvelado en su programa Argenzuela, que Julio se encuentra en silla de ruedas y presenta problemas de movilidad. Unas declaraciones que ha hecho tras hablar con otra gran figura de la música de los 70, José Luis Rodríguez 'El Puma'.

Tal como ha recogido Rial, El Puma visitó a Julio en su mansión de Miami con motivo de un proyecto basado en duetos musicales, entre los cuales, quiere que figure Iglesias. "La mansión es como la de Scarface: vista al mar, yates... Todo lo que ves en las películas es real. Impresionante. Entra este cantante con su mujer y pregunta '¿dónde está Julio Iglesias?'. 'En el jardín'. Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio", empezó relatando Jorge Rial.

"También se ven mujeres en topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad", añadió, reproduciendo las palabras de El Puma.

Además, el periodista argentino ha asegurado que Iglesias no solo tiene problemas de movilidad, sino también de memoria. Y destacó otra frase que le reveló el cantante venezolano sobre la vida sexual de Julio haciendo referencia a las mujeres en topless que habían en la piscina: "A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual".

Por otro lado, Julio José Iglesias, hijo del cantante, ha contradicho estas informaciones asegurando que su padre "está de maravilla" en unas declaraciones al periódico El nuevo Herald.