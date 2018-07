Justin Bieber explica por qué lloraba después de actuar en los MTV Video Music Awards

Tras varios días de intriga, Justin Bieber ha confesado por qué lloró tras su actuación en los MTV Video Music Awards . El cantante ha concedido una entrevista a Jimmy Fallon en su programa 'The Tonight Show' en el que ha revelado que lloró porque no esperaba que el público le apoyase de la manera que lo hizo . ¡Qué mono!

Cuando Justin Bieber pisó el escenario de los MTV Video Music Awards nunca pensamos que el cantante se se bajaría de él llorando. Pero sí, tras interpretar sus temas Where Are Ü Now / What Do You Mean?, terminó su actuación y rompió a llorar. Pero… ¿por qué?

Tras varios días de intriga, Justin ha concedido una entrevista a Jimmy Fallon en su programa 'The Tonight Show'. Una entrevista en la que el principito del pop se ha mostrado de lo más sincero y ha confesado por qué lloró tras su actuación.

"Fue tan sobrecogedor para mí, todo, se me escaparon un par de notas y estaba un poco decepcionado conmigo. Sinceramente, no estaba esperando que me apoyasen de la manera que lo hicieron. La última vez que estuve en una entrega de premios me abuchearon", revelaba Bieber.

Además el cantante habló de su nuevo trabajo y sobre la necesidad que tenía de que este fuera un trabajo excelente para sus fans: "He trabajado mucho en él y en convertirme en un hombre, y no puedes evitar sentirse juzgado. Quería, con todo mi corazón, hacerlo bien. Por eso fue tan especial".