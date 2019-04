Justin Bieber y James Corden lo dan todo en el concierto de Ariana Grande en Coachella

Cada año Coachella reúne a numerosos famosos, entre los que se suben al escenario y los que asisten al festival para disfrutar de su música.

En esta última edición hemos visto a Justin Bieber y a James Corden, que no se quisieron perder el concierto de Ariana Grande.

Asimismo, en las imágenes, compartidas en las redes sociales, observamos que cerca suyo también está bailando Billie Eilish, la joven que arrasa con canciones como bad guy.

La cantante también protagonizó uno de los momentos más emotivos del festival, cuando conoció a Justin Bieber y se dieron un afectuoso abrazo.

LISTEN BILLIE EILISH WAITED HER WHOLE LIFE FOR THIS MOMENT AND SHE FINALLY GOT THE CHANCE TO MEET JUSTIN BIEBER I AM SCREAMING #COACHELLA pic.twitter.com/v4h44yszi2