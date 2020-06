Justin Bieber se pronuncia tras las acusaciones de abuso sexual

Hace mucho tiempo que Justin Bieber abandonó los excesos y su conocida "etapa oscura" en la que la lió en más de una ocasión. Pero las historias de esa época siguen persiguiéndolo años después.

Desde hace unos días el cantante ha sido tendencia en Twitter por unas graves acusaciones de parte de algunas chicas que aseguran que Justin abusó sexualmente de ellas en 2014 y 2015.

Una de estas chicas se llama Danielle, y ha querido explicar su historia después de que otras dos mujeres, Gaby y Ansel, hayan arremetido también contra el cantante.

Danielle explica que acudió a un evento en Banger’s Sausage House en Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014 en el que estaba Scooter, mánager de Justin Bieber.

La joven explica que en este exclusivo evento para un centenar de personas habían otros famosos como Cody Simpson o los chicos de The Wanted, y que Justin sorprendió a los asistentes apareciendo más tarde y cantando un par de canciones.

Más tarde, un hombre se les acercó y les preguntó si querían conocer a Bieber, por lo que Danielle y sus amigas dijeron que sí ya que eran fans del artista. Según el relato de la joven, Justin se hizo unas fotos y charló con ellas durante 20 minutos y posteriormente el cantante y un amigo suyo les invitaron al Four Seasons, el hotel en el que se alojaba.

"Al llegar, el amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendría un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar. Le pregunté su era una excusa para sacármelo de encima y me dijo que le acompañase a la cama", prosigue.

En la cama, Danielle le preguntó a Justin por Selena Gomez, la pareja del cantante en aquel momento, y el le dijo "que no tenía que preocuparse por nada" y se besaron.

“Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima mío, empezó a besarme el cuello, bajando hacia mi estómago. Desabrochó mis vaqueros, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos".

En ese momento, la joven empezó a dudar sobre sí lo que estaba haciendo estaba bien y se empezó a preguntarse dónde estaban sus amigas, preocupación que le trasladó al cantante.

"Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedó ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente", explica para concluir acusando a Bieber de violación: "No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".

Tras salir a la luz este duro relato, otra joven llamada Kadi aseguró creer todo lo que decía Danielle y explicó su experiencia, bastante similar.

Según relata esta otra joven, fue invitada al hotel en el que se alojaba el cantante en Nueva York por su guardaespaldas en 2015.

Una vez en la habitación, pese a que ella le pidió que parase al igual que relata Danielle, el cantante hizo caso omiso y la penetró sin su consentimiento.

Frente a estas acusaciones tan graves, Justin Bieber ha querido defenderse a través de varios mensajes en Twitter:

"Normalmente no respondo cosas ya que llevo toda mi carrera lidiando con acusaciones extrañas pero después de hablar con mi mujer y con mi equipo he decidido hablar sobre un tema esta noche", empieza su mensaje.

"Los rumores son rumores pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. He querido hablar de esto rápidamente y por respeto a todas esas victimas que lidian con estos problemas día a día, y he querido asegurarme de que tenía todos los detalles antes de hacer ninguna declaración”.

“Cada caso de abuso sexual debe ser tomado en serio y esta es la razón por la que mi respuesta era necesaria. No obstante, esta historia es factualmente imposible y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades para tomar acciones legales”

Sobre la historia relatada por Danielle en el hotel Four Seasons en Austin, Bieber se muestra tajante: "Quiero ser claro. Esa historia no es verdad. De hecho, tal y como voy a demostrar, nunca estuve en esa localización", continúa refiriéndose al hotel y aportando la factura del Airbnb donde estuvo alojado durante esa noche.

Por otro lado, explica que esa noche la pasó con Selena Gomez y adjunta varias fotografías de la prensa y noticias que así lo corroboran. Y añade que el propietario del hotel Four Seasons puede corroborar que Justin Bieber no se alojó esa noche allí y que incluso puede atender a la prensa si es necesario.