Karol G revoluciona la red con su versión de 'Shallow' de Lady Gaga

¿LA HAS ESCUCHADO?

Por si alguien dudaba del talento de Karol G fuera del género del 'reggaeton', aquí está la prueba de que la cantante es capaz de interpretar temas más lentos y difíciles a nivel vocal.

La cantante, que acaba de comprometerse con el artista Anuel AA, ha sorprendido a los internautas con una bonita versión de 'Shallow', el tema banda sonora de 'A Star is Born' que ha hecho que Lady Gaga se lleve un Oscar a Mejor Canción, un Globo de Oro y dos Premios Grammy. A la guitarra se encuentra Sus Vázquez, una artista muy reconocida en Colombia.

No es la primera vez que la cantante demuestra su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de estilo. Hace unos meses, Karol G compartió con sus seguidores de Instagram una cover que grabó con 17 años de la canción Killing Me Softly de The Fugees.