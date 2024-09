Katy Perry rompe su silencio sobre la polémica con su productor Dr. Luke, acusado de agresión sexual

Te interesa Katy Perry rinde homenaje a la Ibiza más natural y fiestera en 'Lifetimes'

Katy Perry ha roto su silencio en torno a la polémica protagonizada por su productor musical, Dr. Luke. Ambos llevan trabajando juntos desde el inicio de la carrera musical de la artista, y ella no ha querido dejar de colaborar con él a pesar de haber sido acusado de agresión sexual.

La cantante Kesha denunció en 2014 a Dr. Luke por abuso sexual, emocional y físico durante el año 2005, aunque finalmente la demanda se terminó resolviendo en 2023 a través de un acuerdo extrajudicial.

Por su parte, Katy Perry trabajó con él por primera vez para su álbum debut,One Of The Boys (2008), y siguió haciéndolo para su siguiente disco y el más aclamado de su trayectoria artística: Teenage Dream (2010). La cantante, que intenta rememorar su éxito de aquellos años, lanzará su nuevo álbum143 el próximo 20 de septiembre, para el que ha vuelto a contar con Dr. Luke.

De momento, Perry ha publicado dos canciones de su nuevo proyecto: Woman's World (un tema que busca el empoderamiento femenino) y Lifetimes. Ambas están producidas por Dr. Luke. Sobre todo esto ha hablado ahora Katy Perry en el pódcast Call Her Dadd. La entrevistadora le ha preguntado por qué ha decidido volver a trabajar con él, recordándole todas las críticas que está recibiendo por parte de su público.

Las palabras de Katy Perry sobre Dr. Luke

La respuesta de Katy Perry ha sido larga, pero ha evitado hablar directamente sobre la polémica. "Entiendo que esto inició muchas conversaciones. Fue uno de los muchos colaboradores con los que colaboré. Pero la realidad es que viene de mí", comienza diciendo en referencia a su álbum y sus composiciones, entre ellas la canción Woman's World.

"La verdad es que escribí estas canciones a partir de mi experiencia de toda mi vida pasando por esta metamorfosis, y él fue una de las personas que ayudó a facilitar todo eso; uno de los escritores, uno de los productores. Hablo desde mi propia experiencia. Cuando hablo de Woman's World, hablo de sentirme capacitada ahora como madre, como mujer, dando a luz, creando vida, creando otro conjunto de órganos. ¡Un cerebro! ¡Un corazón! ¡He creado un corazón de culo entero! Y lo hice, y lo sigo haciendo", añade Katy Perry.

Y zanja: "Sigo siendo una matriarca y sintiéndome realmente arraigada en eso, desde ahí es desde donde hablo. Así que creé todo esto con varios colaboradores diferentes, gente con la que he colaborado en el pasado, de la época de Teenage Dream. Todo eso".