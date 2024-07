Así es 'Woman's World', la nueva canción de Katy Perry sobre el poder femenino: letra, videoclip y significado

"It's a woman's world, and you're lucky to be living in it". Así arranca el esperado nuevo single de Katy Perry, ensalzando que el mundo es de las mujeres y que cualquiera que viva en él es un afortunado.

La cantante vuelve con mucha fuerza a la industria musical después de cuatro años desde que sacara su último proyecto, Smile. Ahora regresa pisando fuerte para posicionarse como la diva del pop que fue.

Y lo hace con un grito al poder femenino en este nuevo tema, Woman's World. En él ensalza todas las cualidades de las mujeres, desde su confianza, su sensualidad hasta la de superheroína.

La cantante ha hecho una gran promo de su vuelta a la música: la autora de Roar no tardó en anunciar la portada y fecha de lanzamiento de Woman's World, pero, además, aprovechó una aparición pública para mostrar la letra del single, que estaba impresa en su largo vestido.

Tanto es su ímpetu por volver a colocarse en lo más alto de las listas que, además de anunciar esta nueva canción en un directo en redes sociales, también filtró otras tres canciones del que será su próximo álbum, 143, para ir abriendo apetito en sus fans después de una larga espera.

Ahora coge el power girl por bandera y lanza todo un himno hacia la mujer, con el sonido pop que caracteriza a la cantante de Last Friday Night.

Un videoclip al puro estilo de Katy Perry

Si por algo se caracteriza Katy Perry es por la esencia de sus videoclips. La artista ha explorado distintos universos a lo largo de su trayectoria, y lo vuelve a hacer con Woman's World.

Primero, se la ve con mucha sensualidad y representando la americana imagen de 'Rosi, La remachadora', con su ropa y sus gestos. Trabaja en la obra, bebe alcohol, y se divierte con otras mujeres. Pero este mundo de fantasía termina cuando le cae un yunque.

Después de varias imágenes de mujeres en distintas profesiones se 'infla', y aparece en una gran ciudad. Allí distintas mujeres aparecen como la Virgen María, escalando, peleando y resistiendo.

Katy Perry aparece entonces en el campo, donde recarga energía con gasolina y se sube al gran todoterreno de una mujer que es capaz hasta de arrastrarlo.

La cantante traspasa hasta ventanas de casas con su poder, pero a la vez se presta a grabar un Tik tok. Por último y alzando el símbolo de la mujer, alza el vuelo desde un helicóptero y recuerda: "¡Soy Katy Perry!".

La letra

[Verso 1]

Sexy, confident

Sexy, segura de sí misma

So intelligent

Tan inteligente

She is heaven-sent

Ella es la enviada del cielo

So soft, so strong

Tan suave, tan fuerte

[Pre-coro]

She’s a winner, champion

Ella es una ganadora, campeona

Superhuman, number one

Superhumano, número uno

She’s a sister, she’s mother

Es hermana, es madre

Open your eyes, just look around and you’ll discover

Abre los ojos, solo mira alrededor y lo descubrirás

You know

Lo sabes

[Coro]

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

You better celebrate

Mejor celébralo

‘Cause, baby, we ain’t going away

Porque, nene, no nos vamos a ir

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

[Verso 2]

Fire in her eyes

Fuego en sus ojos

Feminine divine

Divinidad femenina

She was born to shine

Ella nació para brillar

To shine, to shine

Para brillar, brillar

[Pre-Coro]

She’s a flower, she’s a thorn

Ella es una flor, ella es una espina

Superhuman, number one

Superhumano, número uno

She’s a sister, she’s mother

Es hermana, es madre

Open your eyes, just look around and you’ll discover

Abre los ojos, solo mira alrededor y lo descubrirás

You know

Lo sabes

[Coro]

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

You better celebrate

Mejor celébralo

‘Cause, baby, we ain’t going away

Porque, nene, no nos vamos a ir

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh

[Outro]

Lucky to be living in it

Tienes suerte de vivir en él

Lucky to be living in it

Tienes suerte de vivir en él

That’s right

Es así

It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it

Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él

Uh-huh, uh-huh