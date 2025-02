Katy Perry viajará al espacio antes de sus conciertos en Madrid y Barcelona

La cantante Katy Perry y Lauren Sánchez, pareja de Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, serán parte de la primera tripulación completamente femenina de la nueva misión del New Shepard que despegará en la primavera, según ha anunciado este jueves la compañía.

La nueva misión, que como las otras diez anteriores busca poner en los límites del espacio a una tripulación privada, será la primera compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.

La undécima misión estará compuesta por Katy Perry, Lauren Sánchez, la periodista y presentadora de CBS Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn.

Esta semana Blue Origin lanzó con éxito desde Texas la décima misión tripulada, la NS-30, a bordo del New Shepard, en la que por primera vez viajó un español, el explorador y presentador Jesús Calleja.

"Si me hubieras dicho que sería parte de la primera tripulación femenina en el espacio, te hubiera creído. Nada estaba más allá de mi imaginación cuando era niña. Aunque no crecimos con mucho, nunca dejé de mirar el mundo con esperanzador maravilla! Trabajo duro para vivir mi vida de esa manera todavía, y estoy más motivada que nunca a ser un ejemplo para mi hija de que las mujeres deben ocupar espacio. Es por eso que esta oportunidad es tan increíble para que pueda mostrar a todos los más jóvenes y vulnerables entre nosotros alcanzar las estrellas, literal y figurativamente. Me siento honrado de estar entre este grupo diverso de hermanas celestiales", ha dicho la artista en su cuenta de Instagram.

Del cohete de Bezos a Madrid y Barcelona

Aunque parecía que su gira The Lifetime Tour no iba a pasar por España, Katy Perry se dejará ver por nuestro país el 9 y 11 de noviembre de 2025. El primer concierto será en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el segundo, en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas, que salen a la venta el próximo martes 4 de marzo a las 10:00h, con unos precios que oscilarán entre los 48 y los 140 euros. Europa FM es radio oficial de estas dos fechas del tour de Katy Perry.