Las razones por las que tienes que ir sí o sí a uno de los conciertos de Katy Perry en España

Katy Perry ya está ultimando los detalles de The Lifetimes Tour... Y hay buenas noticias para los fans españoles. ¡Habrá dos paradas en España con Europa FM como radio oficial!

El concierto de la cantante en el Palau Sant Jordi de Barcelona será el 9 noviembre y el 11 pisará con fuerza el Movistar Arena de Madrid. Antes, el tour habrá pasado ya por América Latina y parte de Europa.

Las entradas para estas dos fechas tan especiales salen a la venta el próximo 4 de marzo a las 10:00 horas, y hay muchos motivos para ponerse la alarma y no dejar escapar los tickets. Katy Perry presenta 143, el disco más sexy de su trayectoria, y todo apunta a que los conciertos serán una explosión de color, sensualidad y energía sobre el escenario.

A Katy Perry no hay nada que se le resista... Y se muere de ganas de encontrarse con sus fans: "¡Mis KatyCats españoles! Os he visto, os he escuchado y sé que lo estabais esperando. ¡The Lifetimes Tour llegará a Barcelona y Madrid y estoy superemocionada por veros este año!". Por si te quedaba alguna duda, aquí te dejamos un puñado de razones para no perderte a Katy Perry y sus "fireworks" en acción. Verla en directo es algo que no se olvida en la vida.

Porque la última vez que cantó en España fue en 2018

La echábamos de menos. Katy Perry, que conecta con sus seguidores de una manera muy especial, hace siete años que no pisa un escenario español. Su mundo creativo es tan extenso que es imposible adivinar con qué nos sorprenderá esta vez, pero con su gira Witness no escatimó en recursos. Como si fuera un estrambótico parque de atracciones gigante, la artista jugó con dados gigantes, labios XXL y se enfundó prendas de látex que la transformaron en una especie de Superwoman.

Katy Perry en Barcelona en 2018 | Getty

Porque desde esa última vez ha actuado en momentos históricos

Han pasado siete años desde que Katy Perry a España y, desde entonces, la cantante ha vivido momentos históricos encima de un escenario.

Katy Perry actuó en los Premios Grammy en 2019, lo hizo también en los MTV VMAs de 2024 y tuvo una residencia en Las Vegas de dos años titulada Play (2021-2023). Además participó en la ceremonia de coronación de Carlos III y actuó en la toma de posesión de Joe Biden. No todos los cantantes pueden decir que han vivido momentos históricos como estos...

Porque le gusta España y eligió Ibiza como escenario de su videoclip 'Lifetimes'Gov

Lifetimes es el nombre del segundo single de 143, su último disco, que llegó con un videoclip muy disfrutón y veraniego grabado en Ibiza. Las dunas de S'Espalmador se convirtieron en uno de los escenarios en los que le canta a su hija Daisy, ya que el tema está dedicado a la pequeña, a la que dice que querrá "durante varias vidas, hasta la eternidad". La Katy más fiestera exprimió al máximo su visita a la isla, aunque al Govern Balear no le gustó tanto su paso por las islas...

Porque es una disfrutona y la pudimos ver de fiesta por Barcelona este verano

Una sorpresa que dejó a sus fans con la boca abierta. Imagina que estás disfrutando de una noche de calor en una discoteca y de repente aparece Katy Perry en la tarima repartiendo chupitos de tequila y bailando La Macarena como si fuera la mejor amiga de Los del Río. Eso fue lo que le pasó al público de La Terraza, que alucinó con la presencia de la diva pop en la celebración Churros con Chocolate.

Por su nuevo repertorio y sus grandes himnos 'billonarios'

Firework, Roar, Hot N Cold o I Kissed A Girl son solo algunos de los grandes himnos que Katy Perry ha fabricado a lo largo de una carrera llena de éxitos. Cantarlos a pleno pulmón será una obligación —y una satisfacción—, pero vete poniéndote al día porque sus nuevos temas no se quedan atrás. Las canciones de su disco Lifetimes prometen poner la piel de gallina.

De hecho, la cantante pertenece al club del billón de reproducciones en streaming, su hit The One That Got Away superó el pasado mes de octubre los mil millones de reproducciones.

Porque ha customizado el cartel de su gira con la bandera de España

No nos cabe ninguna duda de que Katy Perry pondrá en marcha una producción de altísima calidad para su tour, que pasará por un país que le ha dado muy buenos momentos a la artista. Tanto es así que ha customizado con la bandera de España el cartel que incluye las fechas en el territorio nacional.

Katy Perry | EUROPA FM

Porque es especialista en performances que dejan con la boca abierta

Provocación, riesgo, explosión de color, vestuario ... Katy Perry es conocida por unos espectáculos vibrantes, llenos de efectos especiales y escenarios temáticos. En los pasados Premios MTV VMAs incluso se quedó suspendida en el aire con un arnés, un show que subió las pulsaciones y en el que no faltaron plataformas deslizantes e impresionantes coreografías.

Katy Perry en los Premios MTV VMAs 2024 | Getty

No hay excusa. Lo de Katy Perry es un espectáculo visual de esos que si no lo ves, no lo crees. Apunta las fechas. El 9 y el 11 de noviembre tienes la oportunidad de verla en Marid y Barcelona.