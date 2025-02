Katy Perry anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en 2025

CON 'THE LIFETIMES TOUR'

¡Katy Perry vuelve a España!

La estrella del pop ha anunciado por sorpresa dos nuevas fechas en The Lifetimes Tour, ambas en nuestro país. Estos dos shows suponen el regreso de la intérprete de Roar a España, después de un último concierto en Barcelona en 2018.

Hasta ahora, Katy Perryparecía que no iba a pasar por España en su nueva gira tras el lanzamiento de su álbum 143. Sin embargo, la artista le ha dado una alegría a sus Katycats españoles anunciando dos próximos shows con Europa FM como radio oficial.

Conciertos en Barcelona y Madrid

Katy Perry se dejará ver por España el 9 y 11 de noviembre de 2025. El primer concierto será en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el segundo, en el Movistar Arena de Madrid.

"¡Mis Katycats españoles! Os he visto, os he escuchado y sé que lo estabais esperando. ¡The Lifetimes Tour llegará a Barcelona y Madrid y estoy superemocionada por veros este año!", ha dicho la propia Katy Perry ante esta noticia.

Cuándo salen las entradas para ver a Katy Perry

Las entradas se pondrán a la venta el martes 4 de marzo a las 10:00 horas, a través de doctormusic.com y entradas.com . El precio de estas irá desde los 48 euros hasta los 140 euros.

¡No pierdas la oportunidad de ver a la estrella del pop en nuestros escenarios!