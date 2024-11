Khalid confirma ser gay tras los rumores provocados por otro cantante: "No es asunto de nadie"

Khalid, cantante y compositor estadounidense, ha querido zanjar los rumores sobre su homosexualidad compartiendo una bandera LGTB en su perfil de X (antes Twitter): "Ahí lo tienen. Siguiente tema, por favor", ha dicho, pidiendo a sus seguidores que dejen de hablar sobre el asunto.

"¡Lo soy! Y está bien. Me han expuesto, y el mundo sigue girando. Dejemos algo claro: ¡no me avergüenzo de mi sexualidad! En realidad, no es asunto de nadie, pero estoy en paz conmigo", ha añadido ante la avalancha de mensajes que ha recibido por su primera publicación, entre los que destacan comentarios como "espero que el señor Khalid no sea GEHHH".

Así, Khalid ha concluido el tema con un último post: "¡Yo no estaba escondiendo nada! Simplemente, no es asunto vuestro. Está bien, los quiero, gracias a todos. Me desconecto".

El inicio de los rumores sobre la homosexualidad del artista llegaron después de que el cantante Hugo D Almonte dijera en X: "Uno de tus cantantes gay de R&B favoritos me realiza felaciones y es realmente malo", algo que muchos usuarios relacionaron con Khalid.

Khalid en 2024 | Getty Images

En medio de esta sucesión de mensajes por parte de Khalid, un usuario de la red social ha destacado que odia que "forzaran a Khalid a salir del armario" porque él no se estaba escondiendo: "Simplemente, no sentía la necesidad de decírselo a nadie". Además, ha rescatado una canción del artista de 2022, Satellite, a la que denomina como un "himno LGBTQ" al que "no le prestaron atención". En respuesta, Khalid ha dado las "gracias" a este usuario.

En esta composición, el estadounidense utiliza la palabra "straight" de forma reiterativa en el estribillo, que en inglés significa "heterosexual". Dice: "Estamos caminando por una línea / La línea que me lleva directo, directo, directo a ti / Eres como un satélite cruzando por mi mente / Siempre me lleva directo, directo, directo a ti".

Quién es Khalid

Khalid es una de las grandes promesas de la música urbana. El cantante y compositor estadounidense ha ido ganando adeptos en los últimos años y vive uno de sus mejores momentos profesionales. Entre sus colaboraciones musicales, destacan las de J Balvin, Shawn Mendes, Marshmello, Calvin Harris y, sobre todo, su canción con Billie Eilish: lovely, que cuenta con más de tres mil millones de reproducciones en Spotify.

Nació en Ford Stewart, Georgia, el 11 de febrero de 1998. Desde muy pequeño tuvo que viajar debido al trabajo de su madre, que era militar. Así, vivió en diferentes puntos de Estados Unidos, incluso en Alemania. Pero la chispa por la música surgió en El Paso, donde se instaló con su familia en el año 2015.

Khalid empezó a trabajar muy duro y produjo sus propias canciones para subirlas a la plataforma de audio SoundCloud, donde consiguió la fama con su single Location. Desde ese momento se disparó su popularidad y la industria musical se fijó en su talento para el R&B.