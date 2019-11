Kiko Rivera felicita a su hermana Isa Pantoja con un polémico mensaje

Kiko Rivera ha aprovechado el cumpleaños de su hermana para plasmar sus sentimientos en público.

"No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho", escribe el DJ a Chabelita.

Con sus palabras, el hijo de la tonadillera deja claro que su reconciliación será complicada: "No nos hablamos y no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mí". Sin embargo, acaba felicitándola y confesando que no le apetece hablar con ella después del enfrentamiento que ha tenido con su mujer.

El contundente mensaje viene acompañado de una foto familiar en la que aparece Isabel Pantoja con sus hijos Kiko e Isa, que acaba de cumplir 24 años.