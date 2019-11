Acusan a Kiko Rivera de vandalismo por lo que ha hecho en su última foto en Nueva York

Kiko Rivera está disfrutando de unos días de vacaciones en Nueva York junto a sus amigos. Como todo turista, no ha dudado en compartir varias imágenes donde podemos verlo en lugares emblemáticos de la Gran Manzana como Times Square o Central Park. Pero lo que ha hecho en su última foto ha generado un aluvión de críticas por dos motivos . ¡Te lo contamos!

Kiko Rivera ha aprovechado unos días libres en su ajetreada agenda para irse con sus amigos a Nueva York. A través de Instagram Stories hemos podido verlo visitando Times Square, donde ha disfrutado de la actuación de unos bailarines en la calle o comiéndose un perrito caliente junto a Rafa Mora.

También ha visitado el edificio Dakota, donde asesinaron a John Lennon y ha dado un paseo por Central Park, donde también ha querido inmortalizarse junto al memorial de 'Imagine'. Pero lo que no ha gustado tanto a sus fans es su última publicación, también en Central Park, donde aparece subido a la estatua homenaje del perro Balto.

Aunque ahora pueda leerse "Con Balto en to lo alto! Central Park!", en el texto inicial Kiko había confundido a este perro con Hachiko, cuya famosa estatua se encuentra en Tokio y no en Nueva York, tal como le han hecho saber algunos de sus seguidores: "Buena corrección... para la próxima te vas a Japón y ves a Hachiko esperando en la estación" o "¡Menos mal que lo cambias! No lees ni lo que pone en la propia estatua. ¡Si supieras todo lo que hizo ese perro!"

Pero más allá de esta corrección, lo que ha indignado a otros usuarios es que Kiko aparezca subido a la estatua y no posando al lado, principalmente porque se trata de un homenaje: "Son obras de arte, son para admirarlos, no para destruirlas montándote encima", "¡Bájate de la estatua! ¡No sabes ni quién es!", "La foto horrorosa subido en la estatua, más bonita si te la vieses hecho al lado, cafre" o "Eso está prohibido, siempre dando la nota" son algunos de los comentarios que reprochan la actitud del DJ.