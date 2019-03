Kim Kardashian publica una foto sin maquillaje para mostrar cómo le está afectando la psoriasis en la cara

En 2016 salía a la luz que Kim Kardashian sufre de psoriasis. ''A veces siento que este es mi gran defecto y, ya que todos lo saben, ¿por qué voy a taparlo?'', relataba la celebrity. ''Por supuesto que espero que haya una cura, pero mientras tanto, estoy aprendiendo a aceptarlo y a tomarlo como parte de mi persona''. Es cierto que confesó que padecía esta enfermedad pero nunca enseñó pruebas gráficas de ello, aunque lo intuíamos tras unas fotos en las que se le ve la piel hinchada.

Por ahora, la enfermedad no tiene cura, de hecho, es crónica para quien la sufre. Inflama la piel y causa rojeces que provocan escamas y picazón. La más conocida del clan Kardashian ha publicado en sus 'stories' de Instagram un vídeo de su rostro con las rojeces provocadas por la psoriasis.

Hace tiempo, la empresaria reveló en su programa 'Keeping up with the Kardashians' el remedio para calmar la inflamación de su rostro: frotarse el cutis con leche materna de su hermana Kourtney. En teoría, este extraño método, disminuye las rojeces y mejora la psoriasis. Todo un truco en la línea de los secretos de belleza Kardashian...