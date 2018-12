Todo comenzó cuando Kim Kardashian publicó una foto en su Instagram de ella misma cuando era pequeña.

Su hermana pequeña, Kylie, se quedaba alucinada al ver la instantánea por el asombroso parecido de la pequeña Chicago (hija de Kim) a su madre en su infancia. "OMG Chicago", escribía Kylie.

Kim Kardashian publica una foto con la que se explica por qué su hija Chicago se parece a ella / Instagram

Parece ser que muchos seguidores que vieron el comentario no entendieron a qué venía, porque Chicago nació a través de gestación subrogada. Sin embargo, esto no quiere decir que el bebé no pueda tener ADN de los padres, todo lo contrario. Así, Khloe salió al paso y puso un comentario para aclararlo todo.

"Estoy diciendo que debes estar más informado antes de hablar sobre algo de lo que no sabes nada al parecer. Chicago tiene el ADN de Kimberly. Ella y su esposo hicieron embriones y fueron bendecidos lo suficiente como para que un sustituto lleve a su hija para ellos, ya que Kimberly no puede hacerlo. Dios bendiga la medicina moderna", escribió.