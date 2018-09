Lady Gaga confiesa que sentía que su aspecto no encajaba con los cánones de belleza

Hace un tiempo que Lady Gaga abandonó sus estilismos extravagantes para mostrar su naturalidad y elegancia, con la que sigue triunfando y ahora lo hará en el cine con el remake de A Star Is Born , de Bradley Cooper . Sin embargo, la artista ha explicado que los inicios no fueron fáciles y que en muchas ocasiones se ha sentido fea e insegura.

EN LA PRESENTACIÓN DE 'A STAR IS BORN'

Tras triunfar en la música y convertirse en un referente, Lady Gaga da el salto a la gran pantalla y lo hace de la mano de Bradley Cooper, que debuta como director. La cantante fue elegida por el actor para protagonizar el remake de A Star Is Born, que acaba de presentarse en el Festival Internacional de Cine de Venecia y que en octubre llegará a los cines junto con una banda sonora con canciones originales compuestas e interpretadas por la neoyorquina.

Durante la promoción del film, Lady Gaga ha concedido varias entrevistas, una de ellas a Los Angeles Times, donde ha explicado como empezó en este proyecto.

La artista, que siempre ha destacado por sus extravagantes looks, ha relatado que en la prueba, que tuvo lugar en 2016, Cooper le pidió que se lavara la cara, que la quería ver sin maquillaje, lo más natural posible. Este gesto hizo que Gaga se sintiera insegura, pero también la ayudó a adentrarse en Ally, el personaje que tenía que interpretar; una cantante que habla de lo fea que se siente y, así es como se veía la Germanotta.

Lady Gaga comparte muchas cosas con Ally, las dos son artistas y sus inicios en el mundo de la música no fueron fáciles. A pesar de sus inseguridades, que en algún momento fueron obstáculos, y que su físico no estaba dentro de los exigentes cánones de belleza de la industria musical, el trabajo y la constancia tienen su recompensa, y es evidente que tanto Ally como Lady Gaga han nacido para ser estrellas.

Además, la diva ha explicado que cuando empezó, los productores intentaron cambiarle su imagen, pero ella se negó, ya que no quería ser como las demás, quería sentirse sexy y guapa con su propio estilo, y así lo ha hecho. Lady Gaga se ha sincerado y ha dicho que se siente guapa cuando ve la felicidad de sus fans, cuando sabe que su música les ha ayudado o les ha cambiado la vida, y espera hacer lo mismo con A Star Is Born.

Es evidente que Lady Gaga ha conseguido romper con los estereotipos, que llegó a lo más alto de las listas de ventas con una imagen rompedora, que poco a poco ha ido evolucionando para mostrar su lado más natural, como vimos en su documental Gaga: Five Foot Two. Y, aunque ahora en las alfombras rojas no asista con vestidos imposibles, o dentro de un huevo o con un tocado atrevido, sigue dando que hablar.

Para la presentación de A Star Is Born en Venecia, la artista eligió un elegante vestido de plumas de la firma Valentino, con el que deslumbró y acaparó todas las miradas posando de la mano de Bradley Cooper.