Lady Gaga: "La droga era mi mejor amiga"

LADY DROGAGA

Lady Gaga ha confesado en el programa de televisión 'The Conversation' que fue adicta a la cocaína: "La droga era mi amiga. No me pasaba con otras personas. Era una manera terrible de llenar el vacío pero la droga te añade vacío, porque no es real". Por suerte decidió centrarse en la música, que realmente lleno su vida y la hizo salir de su adicción.