Lady Gaga, contra el edadismo en su discurso en los Premios iHeartRadio 2025

La gala de los Premios iHearts Radio 2025 ha dejado grandes momentos y un sinfín de premiados, con Taylor Swift y Sabrina Carpenter despuntando en las categorías pop.

Lady Gaga también fue una de las protagonistas de la noche, siendo reconocida con dos premios. El de la innovación, que pone en valor toda su carrera, y el de Mejor Colaboración por su trabajo junto a Bruno Mars en el tema Die With a Smile. Y una vez más, la cantante utilizado su discurso para reconocer que la autenticidad es clave en una industria que considera que "una mujer de 38 años es vieja para ser una estrella del pop".

Gaga, que está a punto de cumplir 39, aprovechó su tiempo en el micrófono para hacer un alegato contra el edadismo. "No sé muy bien cómo afrontar esto, porque ganar un premio en honor a toda mi carrera a los 38 años es algo difícil de asimilar. Por un lado, siento que llevo haciendo esto desde siempre y, por otro, sé que acabo de empezar. Así que, aunque el mundo considere que una mujer de treinta y tantos es vieja para ser una estrella del pop, lo cual es una locura, prometo que solo estoy calentando motores", decía la cantante sobre el escenario.

En plena promoción y celebración del lanzamiento de su discoMaythem, el número ocho de una discografía llena de éxitos, la artista ponía rumbo a Los Ángeles para dar su visión del éxito. Los modes solo se rompen siendo uno mismo. "La innovación no consiste en romper las reglas, sino en escribir las tuyas propias y convencer al mundo de que eran suyas desde el principio", contaba. "Si algo he aprendido en tres décadas que llevo en esto, es que la innovación más poderosa es tu autenticidad", decía, restando importancia a los elementos tecnológicos por encima de lo genuino.

"No inventaron la tecnología ni el arte, inventaron la posibilidad, dando forma al futuro con nada más que sus mentes. Me enseñasteis valentía antes de que el mundo estuviera preparado para escuchar. Habéis cambiado el mundo a mejor, y vuestro coraje alimenta el mío cada día. A todos los artistas a los que alguna vez os han dicho que sois 'diferentes', 'complicados' o 'demasiado', por favor, no cambiéis nunca. Romped el molde. El mundo no necesita otra copia", dijo.

Como ya hizo en los Premios Grammy, donde llevó a cabo una importante reivindicación a favor de los derechos del colectivo trans, Lady Gaga vuelve a convertir una gala en un espacio de denuncia e lugar de inspiración para los jóvenes que la tienen como referente.