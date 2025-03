Premios iHeart Radio 2025: lista completa de ganadores

Los iHeartRadio Music Awards 2025 han coronado a Taylor Swift como la gran triunfadora, llevándose los premios principales. Ella es la Artista del Año, tiene el Álbum Pop del Año por The Tortured Poets Department, la Mejor Letra de Canción por Fortnight y su exitoso Eras Tour es el Tour más importante del Año.

Sabrina Carpenter destacó en el mundo pop con los galardones Artista Pop del Año, Canción Pop del Año por Espresso y Mejor Coreografía en un Video.

Billie Eilish se llevó Álbum del Año con Hit Me Hard And Soft, mientras que Benson Boone triunfó con Canción del Año por Beautiful Things. En el ámbito latino, Shakira fue elegida Artista Latina del Año, y su tema TQG con Karol G ganó Canción Latina del Año. En el rock, Hozier destacó con Canción Rock del Año (Too Sweet) y Green Day como Artista Rock del Año.

Lista competa de ganadores de los Premios iHeart Radio 2025

Canción del Año

“A Bar Song (Tipsy)”- Shaboozey

“Agora Hills”- Doja Cat

“Beautiful Things”- Benson Boone - GANADORA

“Espresso” - Sabrina Carpenter

“Greedy”- Tate McRae

“I Had Some Help” - Post Malone featuring Morgan Wallen

“Lose Control” - Teddy Swims

“Lovin On Me” - Jack Harlow

“Not Like Us”- Kendrick Lamar

“Too Sweet” – Hozier

Canción Pop del Año

“Agora Hills”- Doja Cat

“Beautiful Things”- Benson Boone

“Espresso”- Sabrina Carpenter - GANADORA

“Greedy”- Tate McRae

“Too Sweet”- Hozier

Artista Pop del Año

Billie Eilish

Chappell Roan

Sabrina Carpenter - GANADORA

Tate McRae

Taylor Swift

Álbum del Año

Hit Me Hard And Soft - Billie Eilish - GANADOR

Álbum Pop del Año

The Tortured Poets Department - Taylor Swift - GANADOR

Artista del Año

Billie Eilish

Doja Cat

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift - GANADORA

Teddy Swims

Mejor Colaboración

“Die With A Smile”- Lady Gaga and Bruno Mars - GANADORES

“Fortnight”- Taylor Swift featuring Post Malone

“I Had Some Help”- Post Malone featuring Morgan Wallen

“Like That” - Future, Metro Boomin and Kendrick Lamar

“Miles On It”- Kane Brown and Marshmello

Artista Revelación del Año

Gracie Abrams - GANADORA

Mejor Nuevo Artista Pop

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims - GANADOR

Canción Rock del Año

“Lost” - Linkin Park

“Too Sweet” - Hozier - GANADORA

“The American Dream Is Killing Me” - Green Day

“Pretty Venom” - Foo Fighters

“Nobody’s Love” - The Rolling Stones

Artista Rock del Año

Foo Fighters

Green Day - GANADOR

Linkin Park

Metallica

The Rolling Stones

Mejor Nuevo Artista Rock/Alternativo

Beach Weather

Blink-182 - GANADORES

Lovejoy

Noah Kahan

The Warning

Artista Latino del Año

Bad Bunny

Feid

Karol G

Shakira - GANADORA

Rauw Alejandro

Canción Latina del Año

“Classy 101” - Feid & Young Miko

“El Merengue” - Marshmello & Manuel Turizo

“TQG” - Karol G & Shakira - GANADORA

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” - Bizarrap & Shakira

“Un X100to” - Grupo Frontera & Bad Bunny

Mejor Nuevo Artista Latino

María Becerra

Young Miko - GANADORA

Ryan Castro

Saiko

Yng Lvcas

Artista Regional Mexicano del Año

Carin León

Christian Nodal

Fuerza Regida

Grupo Frontera - GANADOR

Peso Pluma

Canción Regional Mexicana del Año

“Bebe Dame” - Fuerza Regida & Grupo Frontera

“Ella Baila Sola” - Eslabón Armado & Peso Pluma

“Qué Onda Perdida” - Grupo Frontera & Morat - GANADORA

“TULUM” - Peso Pluma & Grupo Frontera

“Un X100to” - Grupo Frontera & Bad Bunny

Mejor Nuevo Artista Regional Mexicano

Chino Pacas

Luis R Conriquez

Yng Lvcas - GANADOR

Victor Cibrian

Xavi

Mejor DJ del Año

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Steve Aoki

Tiësto - GANADOR

Mejor Canción Dance/ Electrónica del Año

“Baby Don’t Hurt Me” - David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

“Moth To A Flame” - Swedish House Mafia & The Weeknd - GANADORA

“On My Love” - Zara Larsson & David Guetta

“Paradise” - MEDUZA & Dermot Kennedy

“Praise You” - Diplo & Lily Meola

Mejor Coreografía en un Video

“Espresso” - Sabrina Carpenter - GANADORA

Mejor Letra de Canción

“Fortnight” - Taylor Swift ft. Post Malone - GANADORA

Tour del Año

“Eras Tour” - Taylor Swift - GANADORA