Lady Gaga responde tajante a los rumores de que es trans: "No me siento una víctima"

Las estrellas de la música y del espectáculo siempre son víctimas de especulaciones por su faceta de figura pública, y una forma de responder a ellas es con el silencio. Ese había sido el plan de la cantante Lady Gaga, hasta que ha decidido pronunciarse sobre uno de los rumores que circulan sobre ella.

La estadounidense ha aparecido hablando sobre el rumor de que, en realidad, es una persona trans. Nunca había querido responder a esta pregunta con claridad, pero ahora ha querido zanjar este tema del que tanto se habló durante el inicio de su carrera profesional.

La única vez que Lady Gaga habló sobre ello fue en 2011 para CNN, pero no quiso responder explícitamente la pregunta y se mostró visiblemente enfadada: "¿Por qué demonios voy a perder el tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo o no pene? A mis fans no les importa y a mí tampoco".

La nueva respuesta de Lady Gaga

Ahora, trece años después, la artista se ha sincerado y ha explicado por qué no quiso responder a la pregunta en su momento. Y lo ha hecho en el segundo episodio de What’s Next? The Future With Bill Gates.

Lady Gaga | Getty Images

"Cuando tenía veintipocos años, corría el rumor de que era un hombre", le contó Gaga al magnate empresarial Bill Gates. "Viajaba por todo el mundo. Viajaba de gira y para promocionar mis discos, y en casi todas las entrevistas que hacía decían… que había imágenes en Internet que habían sido manipuladas… Decían: 'Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?'", contó.

Y así explicó el motivo de su falta de contundencia en las preguntas: "La razón por la que no respondí a la pregunta es porque no me sentí como una víctima con esa mentira y pensé: '¿Qué pasaría con un niño que está siendo acusado de eso y qué pensaría si una figura pública como yo sintiera vergüenza?'", dijo la estadounidense.

"He estado en situaciones donde arreglar un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas. En ese caso, intenté ser provocativa y disruptiva de otra manera", dijo en referencia a su respuesta para CNN. "Traté de usar la desinformación para crear otro punto disruptivo", zanjó sobre el tema.