Lady Gaga sorprende llevando pizza a los evacuados de California

Los incendios de California están dejando un panorama desolador en la zona. Numerosas celebrities se han visto afectadas por el fuego, que ha alcanzado cientos de casas, mansiones y viviendas. La casa de Miley Cyrus y Liam Hemsworth se ha visto reducida a cenizas y la pareja ha donado medio millón de dólares para el resto de afectados. Gerald Butler, Kim Kardashian o Raquel del Rosario son otras de las personalidades que han tenido que ser evacuados.

La cantante Lady Gaga también se encuentra entre los afectados, pero lejos de huir, ha mostrado todo su apoyo a los vecinos de la zona. La intérprete apareció por sorpresa en uno de los centros de evacuación de la Cruz Roja con pizzas y café para los damnificados. Un gesto altruista y generoso que sus fans han aplaudido.

"Os extiendo mi cariño... Sé que no nos conocemos, pero yo os amo. Esta es una emergencia, pero vosotros no estáis solos", se escucha decir a Lady Gaga en uno de los vídeos que circula por las redes sociales. Además, la cantante está ayudando a reparar los daños a nivel económico a través de su fundación 'Born This Way Foundation'.

Lady Gaga llevando pizzas en California / Twitter

Imágenes del incendio en el Instagram de Lady Gaga: