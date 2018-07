Lady Gaga sube una foto de un concierto de Metallica como si fuese el suyo

Lady Gaga subió a Instagram una foto del público que fue a verla en Quebec (Canadá) o eso hizo creer. Realmente los de la imagen no eran sus 'little monsters' sino los seguidores de Metallica en un concierto en el mismo lugar hace tres años.

La nueva gira de Lady Gaga The Artpop Ball Tour sigue colgando el cartel de 'no hay entradas' allí por donde va. El pasado viernes estuvo en Quebec (Canadá) presentando sus nuevas canciones ante 87.000 personas. Tras el éxito del concierto Lady Gaga subió una foto a su Instagram dando las gracias a sus seguidores por el maravilloso concierto.

Sin duda, la imagen multitudinaria podría ser perfectamente de la gira de la artista de Nueva York pero no es así, los de la foto no eran sus 'little monsters'. A pesar de los filtros y luces añadidas, la imagen que subió Lady Gaga es la que el fotógrafo Renaud Philippe hizo al público de Metallica durante el Festival de verano de Quebec de 2011 en Llanuras de Abraham, el mismo sitio en el que actuó la artista.

Varios portales webs se hicieron eco de este error/engaño e informaron a través de twitter. Lady Gaga no se quedó callada, y les contestó a través de esta red social. Primero, subiendo una foto desde otra perspectiva del concierto: "Podéis poner la foto auténtica, no estaba intentando engañar a nadie. Quiero a mis fans y estoy de celebración". La cosa no quedó ahí y también contestó a otra web con la misma foto y, de paso, aprovechó para mandar un mensaje a los fans de Madonna: "Esta una foto más de cerca. Tal vez los seguidores de Madonna de vuestra web puedan usar un microscopio para contar los fans".

Esperamos que Lady Gaga no se equivoque de foto cuando visite España el próximo 8 de noviembre para ofrecer las canciones de su último disco Art Pop en el Palau Sant Jordi de Barcelona; seguidores para salir en la imagen no le faltarán.